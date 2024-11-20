ВИДЕО | Судья НХЛ, столкнувшись с игроком, не смог покинуть лед самостоятельно

Арбитр Митч Даннинг стал участником неприятного инцидента в матче между „Колорадо Эвеланш“ и „Филадельфия Флайерз“. Во время одного из эпизодов он столкнулся с защитником „Колорадо“ Джошем Мэнсоном и упал на лед. Несколько секунд Даннинг оставался неподвижным, пока медработники не подоспели на помощь. После оказания первой помощи экс-профессиональный хоккеист был уложен на носилки и доставлен в ближайшую больницу для дальнейшего обследования.

Тренер „Филадельфия Флайерз“ Джон Торторелла прокомментировал инцидент с арбитром Митчем Даннингом, отметив: „Я даже не заметил столкновения, но после матча прочитал в протоколе, что он не мог пошевелить всеми конечностями. Позже я услышал, что он не чувствовал рук. По крайней мере, так мне сказали, но я надеюсь, что с ним все в порядке“.

Эксперт NHL Фрэнк Серавалли сообщил, что травмы арбитра Митча Даннинга, к счастью, не оказались слишком серьёзными. Он подтвердил, что Даннинг уже отпущен домой из больницы и на данный момент чувствует себя лучше.

В НХЛ сообщили, что предварительные результаты анализов Митча Даннинга обнадеживающие. „Все неврологические показатели в норме“, — отметили в лиге. „Он полностью в сознании и может двигать всеми конечностями“. После инцидента игра между „Филадельфия Флайерз“ и „Колорадо Эвеланш“ продолжилась без Даннинга, и на льду осталось только три судьи.

32-летний Митч Даннинг проводит свой седьмой сезон в качестве судьи НХЛ. Он дебютировал в лиге в 2018 году и с тех пор зарекомендовал себя как опытный арбитр.

Встреча, состоявшаяся в Филадельфии, завершилась победой гостей из „Колорадо Эвеланш“ со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). В составе „Колорадо“ дубль оформил Кейл Макар (29-я и 36-я минуты), а еще одну шайбу забросил Кейси Миттельштадт (49). У хозяев площадки отличились Оуэн Типпетт (52) и Тайсон Ферстер (54).