Гражданин Финляндии и бывший посол в СССР избран президентом непризнанного африканского государства

Кадровый дипломат Абделлахи с 1988 по 1996 годы был заместителем посла и исполняющим обязанности посла Демократической Республики Сомали в СССР, а затем в Российской Федерации. После начала в стране гражданской войны и ее фактического распада семья Абеллахи переехала в Финляндию. Позже он присоединился к ней и получил финское гражданство.