21.11.2024, 10:15
Гражданин Финляндии и бывший посол в СССР избран президентом непризнанного африканского государства
ФОТО: | AFP
На состоявшихся недавно выборах президента Сомалиленда — самопровозглашенного государства на востоке Африки — одержал победу оппозиционный кандидат с интересной биографией. Помимо финского паспорта, в его багаже — долгая дипломатическая служба в СССР и России.
Сообщается, что Ирро Абделлахи, представлявший оппозиционную партию „Ваддани“, получил свыше 60% голосов избирателей, победив действующего президента Мусу Бихи Абди, за которого проголосовали лишь около 35%.
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