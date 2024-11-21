За рубежом
21.11.2024, 10:15

Гражданин Финляндии и бывший посол в СССР избран президентом непризнанного африканского государства

 
Абдирахман Мохамед Абдуллахи Ирро
Абдирахман Мохамед Абдуллахи Ирро
ФОТО: LUIS TATO | AFP

На состоявшихся недавно выборах президента Сомалиленда — самопровозглашенного государства на востоке Африки — одержал победу оппозиционный кандидат с интересной биографией. Помимо финского паспорта, в его багаже — долгая дипломатическая служба в СССР и России.

Сообщается, что Ирро Абделлахи, представлявший оппозиционную партию „Ваддани“, получил свыше 60% голосов избирателей, победив действующего президента Мусу Бихи Абди, за которого проголосовали лишь около 35%.

Кадровый дипломат Абделлахи с 1988 по 1996 годы был заместителем посла и исполняющим обязанности посла Демократической Республики Сомали в СССР, а затем в Российской Федерации. После начала в стране гражданской войны и ее фактического распада семья Абеллахи переехала в Финляндию. Позже он присоединился к ней и получил финское гражданство.

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