МНЕНИЕ | Договоримся с Путиным о ненападении и отдадим ему Херсон и Нарву!
Если Россия вторгнется в Эстонию, будет ли Запад рисковать ради маленькой страны?
Запад не торгует с Россией, но „финансовый кислород“ для нее так и не перекрыт
Эстония по примеру Финляндии должна закрыть границу с Россией
Путин нагнетает угрозу ядерной войны, а многие западные политики используют это как оправдание для различных запретов Украине. Давайте, говорят они, мира искать и звонить Путину договариваться, пишет профессор Петер Зашев.
Запад до сих пор боится намеков и не очень завуалированных угроз Владимира Путина и его окружения о скором применении ядерного оружия. Члены советского политбюро часто были фронтовиками, знали, что такое война не понаслышке и серьезно и сдержано относились к подобному бряцанию оружием и шантажу. Нынешнее российское „политбюро“ состоит из гопников - друзей Владимира Путина: у них нет идеологии, нет понимания, как работает государство и экономика, они не заботятся о благосостоянии людей в России.
Олаф Шольц звонит военному преступнику Владимиру Путину, потому что хочет добиться деэскалации и не хочет ядерной войны.
Нерешительность Запада - союзник Путина
На днях я писал о слабости путинской России: у России есть только нефтяные деньги и ядерное оружие. Запад маскирует свой страх перед Россией умным словом „деэскалация“. Вот Олаф Шольц звонит военному преступнику Владимиру Путину, потому что хочет добиться деэскалации и не хочет ядерной войны. Администрация Байдена тоже не хочет ядерной войны и поэтому дает Украине чуточку оружия и с запозданием. А дав его, не разрешает бить по военным целям в глубине России. Ведь в противном случае деэскалация окажется под угрозой. Путин нагнетает угрозу ядерной войны, а многие западные политики используют это как оправдание для различных запретов Украине. Давайте, говорят они, мира искать и звонить Путину договариваться.
А давайте продолжим логическую траекторию деэскалации. Отдадим Херсон Путину, ведь он его хочет, а мы не можем себе позволить эскалации. Он запретит Молдове вступать в ЕС, а мы согласимся, ведь мы не хотим провоцировать агрессора! Если Владимир Путин потребует, чтобы страны Восточной Европы вышли из НАТО, то надо, видимо, соглашаться, у него ведь ядерное оружие. А если он нападет на страны Балтии, стоит ли рассчитывать на Статью 5 устава НАТО? Да бросьте, неужели из-за маленьких стран мы станем увеличивать угрозу ядерной войны! Отдадим Нарву, и дело с концом. Такова логика западных политиков, стремящихся избежать обострения противостояния.
Есть и исторические примеры: напористый Гитлер, нерешительный Чемберлен и Вторая мировая война. Этот страх парализует умы, и предотвратить пожар войны уже невозможно. На словах мы поддерживаем Украину, а на деле боимся дальше. Как морально себя оправдать? Деэскалация! Результат такого страха – огромная и губительная не только для Украины, но и для нас всех нерешительность и промедление.
Военную поддержку Запад оказывает с большим опозданием и в недостаточном объеме. Есть и объективные факторы – российская экономика перешла на военные рельсы. Европейская не очень хочет становится на эти же рельсы и наращивает объемы медленно. США провели год в политических междоусобицах, а администрация Байдена томится в плену „деэскалационного“ мышления советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
Санкции как фиговый листочек
Мы не торгуем с Россией, зато мы торгуем с Кыргызстаном и делаем вид, что все в порядке. На графике ниже приведен экспорт некоторых стран ЕС в Кыргызстан. Морально? Конечно, нет. Все ведь знают куда все это идет. А есть еще Казахстан, Армения, Турция. Но деньги, как известно, не пахнут. Один европеец регистрирует подставные фирмы, другой осуществляет перевозки, третий помогает проводить платежи. А продавец искренне удивляется, как это столь неожиданно расцвела киргизская экономика!
Но даже это мелочи по сравнению с нефтяными доходами Путина, и наше активное участие идет ему на пользу. Путин не тратит деньги на здоровье, образование, развитие науки или индексацию пенсий российских пенсионеров. Деньги идут на:
выплаты „пушечному мясу“ (извините мой цинизм, но россияне за деньги идут умирать именно в этом качестве)
северокорейские снаряды и иранские дроны
оборонную промышленность
ФСБ и Росгвардию, чтобы они могли дальше уверенно бить, унижать и убивать россиян
вознаграждение шпионов, троллей и пропаганду, как у себя дома, так и на Западе
всяческие подачки другим диктаторам - Лукашенко, Асаду и т.д.
Все эти „полезные“ вещи стоят деньги, и их источник в основном один - нефть. Путинская Россия наш экзистенциальный враг, и нам очень важно помочь Украине, перекрыть „финансовый кислород“ российскому агрессору. Но оказывается, что интересы греческих судовладельцев нам милей. На графике ниже голубым цветом указана доля греческих судов в перевозке российской нефти. А большая часть серого цвета - это старые танкеры греческих судовладельцев, которые они же и продали Путину. На глазах у спокойно наблюдающего за этим безобразием Европейского союза.
Стоит отметить, что страны Балтии могут значительно усилить свое давление. Мы много помогаем Украине, но рост нашего экспорта в Кыргызстан, Армению, Казахстан тоже удивителен. Финляндия закрыла границу с России, так почему же наша до сих пор открыта? Мы должны настойчиво и жестко лоббировать в ЕС и объяснять необходимость перекрыть „финансовый кислород“ путинскому режиму. Поддержка Украины и безопасность нашей страны требуют значительно больше усилий нежели те, что мы предпринимаем сейчас.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!