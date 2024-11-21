МНЕНИЕ | Договоримся с Путиным о ненападении и отдадим ему Херсон и Нарву!

Запад до сих пор боится намеков и не очень завуалированных угроз Владимира Путина и его окружения о скором применении ядерного оружия. Члены советского политбюро часто были фронтовиками, знали, что такое война не понаслышке и серьезно и сдержано относились к подобному бряцанию оружием и шантажу. Нынешнее российское „политбюро“ состоит из гопников - друзей Владимира Путина: у них нет идеологии, нет понимания, как работает государство и экономика, они не заботятся о благосостоянии людей в России.

Олаф Шольц звонит военному преступнику Владимиру Путину, потому что хочет добиться деэскалации и не хочет ядерной войны.

Нерешительность Запада - союзник Путина

На днях я писал о слабости путинской России: у России есть только нефтяные деньги и ядерное оружие. Запад маскирует свой страх перед Россией умным словом „деэскалация“. Вот Олаф Шольц звонит военному преступнику Владимиру Путину, потому что хочет добиться деэскалации и не хочет ядерной войны. Администрация Байдена тоже не хочет ядерной войны и поэтому дает Украине чуточку оружия и с запозданием. А дав его, не разрешает бить по военным целям в глубине России. Ведь в противном случае деэскалация окажется под угрозой. Путин нагнетает угрозу ядерной войны, а многие западные политики используют это как оправдание для различных запретов Украине. Давайте, говорят они, мира искать и звонить Путину договариваться.

А давайте продолжим логическую траекторию деэскалации. Отдадим Херсон Путину, ведь он его хочет, а мы не можем себе позволить эскалации. Он запретит Молдове вступать в ЕС, а мы согласимся, ведь мы не хотим провоцировать агрессора! Если Владимир Путин потребует, чтобы страны Восточной Европы вышли из НАТО, то надо, видимо, соглашаться, у него ведь ядерное оружие. А если он нападет на страны Балтии, стоит ли рассчитывать на Статью 5 устава НАТО? Да бросьте, неужели из-за маленьких стран мы станем увеличивать угрозу ядерной войны! Отдадим Нарву, и дело с концом. Такова логика западных политиков, стремящихся избежать обострения противостояния.