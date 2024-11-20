Reuters: Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине. На каких условиях?
Президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом по поводу прекращения огня в Украине, но не готов идти на значительные территориальные уступки и выступает против вступления Украины в НАТО. Об этом 20 ноября сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова пяти действующих и бывших российских чиновников, знакомых с планами Кремля. Агентство отметило, что это первая информация о том, на что готов согласиться Путин в любом соглашении, заключенном при посредничестве Трампа.
По словам источников, власти России в целом могут согласиться на то, чтобы заморозить конфликт на текущей линии фронта, передает „Медуза“. Российская сторона готова обсуждать точный раздел Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, об аннексии которых Россия объявила в сентябре 2022 года. Два чиновника заявили Reuters, что Россия также готова оставить относительно небольшие участки территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях.
Источники Reuters заявили, что Россия не потерпит вступления Украины в НАТО, как и присутствия натовских войск на украинской территории, но она готова обсуждать гарантии безопасности для Киева. По словам источников, Кремль также мог бы потребовать от Украины согласиться ограничить численность своих вооруженных сил и взять на себя обязательство не ограничивать использование русского языка.
Один из источников добавил, что внутри страны Путин мог бы представить соглашение о прекращении огня, по которому Россия удержит большую часть аннексированных регионов, как победу, которая защищает русскоязычное население на востоке Украины и сохраняет сухопутный мост в Крым. По словам всех российских чиновников, поговоривших с Reuters, будущее Крыма не обсуждается.
Отвечая на вопрос, как может выглядеть возможное соглашение о прекращении огня, два российских чиновника упомянули проект соглашения, который Россия и Украина утвердили в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле и о котором неоднократно говорил Путин. В проекте, как пишет агентство, говорилось, что Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании, Франции, Китая и самой России.
Один из российских чиновников отметил, что соглашения о прекращении огня не будет, если не будет гарантий безопасности для Украины. „Вопрос в том, как избежать соглашения, которое однажды приведет Запад к возможному прямому противостоянию с Россией“, — сказал источник.
Два источника отметили, что решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине бить по российской территории ракетами ATACMS может усложнить и отсрочить любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Reuters 19 ноября, что ранее Путин говорил, что „замораживание конфликта ни к чему не приведет“. Песков добавил, что решение Байдена по ATACMS — „это очень опасная эскалация со стороны Соединенных Штатов“. Пресс-секретарь президента РФ заявил на брифинге для журналистов 20 ноября, что „какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны“.
МИД Украины не ответил на запрос Reuters.