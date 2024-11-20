Reuters: Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине. На каких условиях?

По словам источников, власти России в целом могут согласиться на то, чтобы заморозить конфликт на текущей линии фронта, передает „Медуза“. Российская сторона готова обсуждать точный раздел Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, об аннексии которых Россия объявила в сентябре 2022 года. Два чиновника заявили Reuters, что Россия также готова оставить относительно небольшие участки территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях.

Источники Reuters заявили, что Россия не потерпит вступления Украины в НАТО, как и присутствия натовских войск на украинской территории, но она готова обсуждать гарантии безопасности для Киева. По словам источников, Кремль также мог бы потребовать от Украины согласиться ограничить численность своих вооруженных сил и взять на себя обязательство не ограничивать использование русского языка.

Один из источников добавил, что внутри страны Путин мог бы представить соглашение о прекращении огня, по которому Россия удержит большую часть аннексированных регионов, как победу, которая защищает русскоязычное население на востоке Украины и сохраняет сухопутный мост в Крым. По словам всех российских чиновников, поговоривших с Reuters, будущее Крыма не обсуждается.

Отвечая на вопрос, как может выглядеть возможное соглашение о прекращении огня, два российских чиновника упомянули проект соглашения, который Россия и Украина утвердили в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле и о котором неоднократно говорил Путин. В проекте, как пишет агентство, говорилось, что Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании, Франции, Китая и самой России.

Один из российских чиновников отметил, что соглашения о прекращении огня не будет, если не будет гарантий безопасности для Украины. „Вопрос в том, как избежать соглашения, которое однажды приведет Запад к возможному прямому противостоянию с Россией“, — сказал источник.