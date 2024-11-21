Другие виды
21.11.2024, 10:55

Журналисты на распутье: как писать об успешном, но пророссийском спортсмене?

 
Спорт и война неотделимы друг от друга
Marju Himma
Signe Ivask

После начала полномасштабной войны в Украине спортивные редакторы периодически сталкиваются с дилеммой: если спортсмен, явно поддерживающий российскую агрессию, показывает выдающиеся результаты, надо ли и каким образом освещать его успех?

Бывают разные случаи. Те, где речь идет об освещении деятельности российского или „пропутински“ настроенного спортсмена. Взять, к примеру, хоккеиста НХЛ Александра Овечкина. Один из звездных игроков лиги, как назвал его диктор спортивной программы ERR Кристьян Калкун, уже забил 868 голов. Ему осталось всего 26 голов до того, чтобы побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки, пишет Eesti Päevaleht.

Вне хоккейной жизни Александр Овечкин публикует фотографии с российским диктатором в своем Instagram. Летом прошлого года Овечкин получил благодарственное письмо и почетную медаль от Владимира Путина. Другими словами, журналисты оказываются перед моральной дилеммой: перевешивает ли освещение достижений хоккейного героя принципиальную позицию не освещать деятельность спортсменов, поддерживающих государство-агрессор.

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