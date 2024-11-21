21.11.2024, 10:55
Журналисты на распутье: как писать об успешном, но пророссийском спортсмене?
Спорт и война неотделимы друг от друга
После начала полномасштабной войны в Украине спортивные редакторы периодически сталкиваются с дилеммой: если спортсмен, явно поддерживающий российскую агрессию, показывает выдающиеся результаты, надо ли и каким образом освещать его успех?
Бывают разные случаи. Те, где речь идет об освещении деятельности российского или „пропутински“ настроенного спортсмена. Взять, к примеру, хоккеиста НХЛ Александра Овечкина. Один из звездных игроков лиги, как назвал его диктор спортивной программы ERR Кристьян Калкун, уже забил 868 голов. Ему осталось всего 26 голов до того, чтобы побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки, пишет Eesti Päevaleht.
Уже подписаны?