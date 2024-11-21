Журналисты на распутье: как писать об успешном, но пророссийском спортсмене?

Бывают разные случаи. Те, где речь идет об освещении деятельности российского или „пропутински“ настроенного спортсмена. Взять, к примеру, хоккеиста НХЛ Александра Овечкина. Один из звездных игроков лиги, как назвал его диктор спортивной программы ERR Кристьян Калкун, уже забил 868 голов. Ему осталось всего 26 голов до того, чтобы побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки, пишет Eesti Päevaleht.