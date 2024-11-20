20.11.2024, 14:29
Райк и Стальнухин договорятся или нас ждет новый виток событий? Что на самом деле происходит сейчас в кулуарах Нарвского горсобрания(11)
Трое из фракции Respekt в новую коалицию не вошли
ФОТО: Delfi Meedia
Ситуация в Нарве накаляется: каждые несколько часов приходят новые факты, выясняются новые обстоятельства, рушатся старые договоренности, а новых пока, увы, не скаладывается.
Никто не может понять, чего ждать. Скорее всего, большая часть депутатов также находится в неведении. Потому что единомыслия вокруг так называемой „новой коалиции“ тоже нет. Хрупкие договоренности разбились о несколько фраз, сказанных Михаилом Стальнухиным на пресс-конференции в понедельник.
Что же известно на данный момент? RusDelfi попытался выяснить текущее положение дел, но никто не может гарантировать, что этот материал останется актуальным, например, к вечеру среды, 20 ноября.
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