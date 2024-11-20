Райк и Стальнухин договорятся или нас ждет новый виток событий? Что на самом деле происходит сейчас в кулуарах Нарвского горсобрания

Никто не может понять, чего ждать. Скорее всего, большая часть депутатов также находится в неведении. Потому что единомыслия вокруг так называемой „новой коалиции“ тоже нет. Хрупкие договоренности разбились о несколько фраз, сказанных Михаилом Стальнухиным на пресс-конференции в понедельник.