США закрыли на день посольство в Киеве из-за угрозы атаки
США решили закрыть посольство в Киеве в среду 20 ноября, после того как получили информацию о возможной „серьезной воздушной атаке“, пишет BBC News Русская служба.
„Посольство США в Киеве получило информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто, сотрудники получили инструкции пребывать в укрытиях. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги“, — говорится в заявлении на сайте посольства.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал предупреждение американского посольства: „Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также „калибров“ и баллистики“.