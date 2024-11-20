США закрыли на день посольство в Киеве из-за угрозы атаки

„Посольство США в Киеве получило информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто, сотрудники получили инструкции пребывать в укрытиях. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги“, — говорится в заявлении на сайте посольства.