Президент США одобрил поставку Украине противопехотных мин

Президент США Джозеф Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин, написала газета The Washington Post (WP) во вторник, 19 ноября, сославшись на двух неназванных американских чиновников. Применение этих боеприпасов ограничено украинской территорией, указал один из собеседников издания, передает DW.

Мины для Вооруженных сил Украины относятся к тем, которые с течением времени самоуничтожаются или теряют заряд батареи, становясь неактивными, отметил один из источников WP. По его словам, это снижает угрозу для мирных жителей.

В Минобороны Соединенных Штатов убеждены, что поставка таких боеприпасов является одним из наиболее эффективных шагов по сдерживанию наступления российской армии, пояснили собеседники газеты. По их словам, Белый дом крайне встревожен ударами ВС РФ на украинские позиции на фронте в последние недели и видит настоятельную необходимость замедлить наступление российских сил.

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