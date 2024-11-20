ИТОГИ ОПРОСА | „На работу любой ценой“: 79% респондентов работают больными

3% участников опроса ответили, что никогда не ходят на работу больными.

12% проголосовали за вариант „Только в исключительных случаях“.

Больше всего голосов было отдано за вариант „Хожу, если держусь на ногах“ — 79% респондентов.

4% участвующих в опросе отметили вариант „вообще не болею“.

Всего в опросе приняло участие 257 человек.

Исследование, проведенное страховой компанией Seesam, показывает, что в сравнении с периодом пандемии доля людей, которые ходят на работу больными, удвоилась. Если в исследовании 2021 года лишь четверть опрошенных подтвердила, что не остается дома с симптомами заболевания, то теперь в этом признались 50%.

По словам продукт-менеджера по медицинскому страхованию Seesam Марит Рааг, за этой переменой стоит в том числе и изменение прошлым летом действовавшего при пандемии порядка выплаты компенсаций по болезни. До прошлого лета работодателю следовало выплачивать работникам компенсацию по болезни со второго дня. С июля же 2023 года работник стал получать компенсацию с четвертого дня, а доход за первые три дня болезни теряет.

„В 2021 году самой распространенной причиной пойти на работу больным было нежелание подводить коллег. В этом же году целых 63% людей сказали, что ходят на работу больными, поскольку в противном случае лишились бы слишком большой части дохода“, — объяснила Рааг.

Особенно велика доля таких людей среди респондентов в возрасте 35-44 лет. „В этой возрастной группе снижение дохода обходится слишком дорого — как правило, у них есть дети, банковские кредиты и много других обязательств, которые предполагают стабильный доход. Целых 69% представителей этой возрастной группы признались, что ходят на работу больными“, — рассказала представитель Seesam.

Особенно часто страх перед потерей дохода побуждает работать больными мужчин. 70% работающих больными мужчин подтвердили, что в противном случае лишились бы значительной части дохода. Среди женщин этот показатель составил 57%.

По словам представителя Seesam, в свете результатов исследования с 500 участниками стоит выразить признание работодателям, которые, несмотря на изменение порядка выплаты компенсаций по болезни, финансово поддерживают заболевших работников, предоставляют оплачиваемые отгулы для укрепления здоровья и стоят за их здоровьем иным образом.

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