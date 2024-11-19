Новым кандидатом на пост председателя Нарвского горсобрания стала Татьяна Стольфат

„Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. У нас есть время до четверга. Когда будет голосование по председателю горсобрания, до этого времени мы можем обсуждать и получать дополнительную информацию. Сейчас заседание фракции продолжается. В данный момент новый кандидат на пост Нарвского горсобрания – Татьяна Стольфат, в месте с которой мы работали и раньше“, – сказала „Актуальной камере“ Катри Райк.