Новости Ида-Вирумаа
19.11.2024, 21:10

Новым кандидатом на пост председателя Нарвского горсобрания стала Татьяна Стольфат

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Татьяна Стольфат
Татьяна Стольфат
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

Михаил Стальнухин во вторник отказался от поста председателя Нарвского городского собрания. Новым кандидатом на пост председателя Катри Райк назвала Татьяну Стольфат, пишет rusERR.

„Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. У нас есть время до четверга. Когда будет голосование по председателю горсобрания, до этого времени мы можем обсуждать и получать дополнительную информацию. Сейчас заседание фракции продолжается. В данный момент новый кандидат на пост Нарвского горсобрания – Татьяна Стольфат, в месте с которой мы работали и раньше“, – сказала „Актуальной камере“ Катри Райк.

Сама Татьяна Стольфат сказала Rus.ERR, что не считает себя единственным кандидатом на этот пост, но готова брать на себя ответственность.

„Ясность будет в четверг. Я бы сказала, что я один из кандидатов. Верю, что новая коалиция сложится“, – добавила политик.

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