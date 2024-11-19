Новым кандидатом на пост председателя Нарвского горсобрания стала Татьяна Стольфат(5)
Михаил Стальнухин во вторник отказался от поста председателя Нарвского городского собрания. Новым кандидатом на пост председателя Катри Райк назвала Татьяну Стольфат, пишет rusERR.
„Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. У нас есть время до четверга. Когда будет голосование по председателю горсобрания, до этого времени мы можем обсуждать и получать дополнительную информацию. Сейчас заседание фракции продолжается. В данный момент новый кандидат на пост Нарвского горсобрания – Татьяна Стольфат, в месте с которой мы работали и раньше“, – сказала „Актуальной камере“ Катри Райк.
Сама Татьяна Стольфат сказала Rus.ERR, что не считает себя единственным кандидатом на этот пост, но готова брать на себя ответственность.
„Ясность будет в четверг. Я бы сказала, что я один из кандидатов. Верю, что новая коалиция сложится“, – добавила политик.