В Литве задержали двух граждан Испании по подозрению в подготовке теракта

Как указывает прокуратура Литвы, по данным предварительного расследования, в сентябре этого года в Литовскую Республику прибыли два человека с испанским гражданством, которые намеревались поджечь производственные помещения, используемые частной компанией, работающей в Шяуляй, а также уличное оборудование и предметы. Однако, по данным прокуратуры, подозреваемым не удалось ни реализовать этот преступный план, ни скрыться от правоохранительных органов.

„Благодаря успешному сотрудничеству различных литовских и латвийских учреждений подозреваемые, пытавшиеся скрыться в Риге, были задержаны сотрудниками Службы госбезопасности Латвии. Вскоре на основании выданных в Литве европейских ордеров на арест подозреваемые были переданы Литве. На данный момент подозреваемые находятся под арестом, расследование продолжается“, - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

По данному инциденту начато и проводится расследование в соответствии с частью 2 статьи 250 УК Литвы.

В указанной статье предусмотрено, что лицо, совершившее в террористических целях поджог или иным образом уничтожившее или повредившее имущество в крупных размерах, либо нанесшее ущерб информационной системе или электронным данным, если в результате появились или могли наступить тяжкие последствия, а также лицо, которое в террористических целях нанесло вред здоровью или причинило физическую боль одному или нескольким людям, либо поставило под угрозу жизнь или здоровье многих людей, или оказало воздействие на информационную систему или ее электронные данные, имеющие большое значение для государственного управления, экономики или финансовой системы, наказывается лишением свободы до десяти лет.

Расследование возглавляет Генеральная прокуратура, расследование ведет Литовское бюро криминальной полиции Литвы (ЛБКП). Утверждается, что сотрудники БКПЛ сотрудничают с Департаментом государственной безопасности, Вторым департаментом оперативных служб и сотрудниками зарубежных стран.

Как указывает Генпрокуратура, более подробная информация будет предоставлена, когда она уже не сможет навредить успеху текущего расследования.

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