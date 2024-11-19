ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1000-й день) | Зеленский не подтвердил и не опроверг нанесение удара по Брянской области ракетами ATACMS

В результате удара по зданию общежития одного из учебных заведений в городе Глухов в Сумской области погибли 12 человек, в том числе один ребенок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Еще 11 человек пострадали. Удар был нанесен поздно вечером в понедельник. Россия атаку не комментировала. „Частично разрушено здание общежития, под завалами могут находится люди“, — сообщили спасатели.

Россия в ночь на вторник атаковала Украину 87 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, заявили Воздушные силы ВСУ. Согласно заявлению, сбить удалось 51 дрон-камикадзе в девяти областях Украины, в том числе в Киевской. Еще 30 дронов „локационно потеряно в разных регионах“, а БПЛА до сих пор в воздушном пространстве Украины, сказано в сводке.

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания, сообщают российские агентства со ссылкой на его указ. Ранее Путин анонсировал изменения в российской ядерной доктрине. Сейчас он подтвердил принцип, согласно которому Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против себя или Беларуси с применением обычного оружия, угрожающего суверенитету и территориальной целостности. Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников считается агрессией коалиции целиком. В утвержденных Путиным основах госполитики также сказано, что агрессия против России со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства считается их совместным нападением.

США не видят необходимости корректировать собственную ядерную доктрину в связи с изменением политики России в области ядерного сдерживания, заявил представитель Совета национальной безопасности страны агентству Bloomberg. По словам собеседника Bloomberg, Москва сигнализировала об обновлении в течение нескольких недель, и администрация президента США Джо Байдена „не была удивлена“. Изменение ядерной политики Москвой источник Bloomberg назвал еще одним примером „безответственной риторики“ со стороны России, которую в США наблюдают „в течение последних двух лет“.

Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS, цель успешно поражена, утверждает издание „РБК-Украина“, ссылаясь на анонимный источник. Собеседник издания утверждает, что удар пришелся по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области. „Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен“, — цитирует издание свой источник. Карачев находится примерно в 130 км от границы Украины, отмечает издание.

Позже Министерство обороны России заявило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. В результате противоракетного боя расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК „Панцирь“ сбили пять ракет ATACMS, одна была „повреждена“, утверждает российское оборонное ведомство. Фрагменты поврежденной ракеты ATACMS, запущенной ВСУ, упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, возник пожар, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде „План стойкости“, состоящий из 10 пунктов. В их числе „единство“, „фронт“, „оружие“, „энергетика“, „финансы“, „безопасность“, „общины“, „человеческий капитал“, „культурный суверенитет“ и „поддержка ветеранов“. По словам Зеленского, выборы в стране пройдут после достижения мира. „Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы“, — сказал Зеленский. — Мы все знаем, что Конституция Украины и закон не разрешают проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал и не требует этого от Украины“, — сказал Зеленский.

Российские военные обстреляли Киевский район Харькова. По данным мэра Харькова, пострадали семь человек. По словам главы Харьковской администрации, тяжелораненых нет.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в Европарламенте на заседании, посвященном 1000 дней вторжения России в Украину. Зеленский призвал мировое сообщество делать все необходимое, чтобы закончить войну, в частности усилить санкции против России. „Каждый удар и каждая угроза со стороны России должны быть встречены жесткими санкциями. Уже тысячу дней крайне важно радикально сократить возможности России финансировать свою войну за счет продажи нефти. Нефть — это источник жизненной силы путинского режима. А теневой флот танкеров — это то, что поддерживает его жизнь. Пока эти танкеры работают, Путин продолжает убивать. Жесткие санкции необходимы“, — сказал Зеленский.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал удар ракетами по Брянской области сигналом к эскалации. „То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно“, — сказал Лавров на пресс-конференции на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

На завершающемся в Рио-де-Жанейро саммите G20 лидеры стран „двадцатки“ приняли совместное заявление, в котором призвали к „всеобъемлющему, справедливому и прочному миру“ в Украине. При этом так же, как на предыдущей встрече, лидеры 20 крупнейших стран мира прямо не осудили российское вторжение в Украину. В итоговом тексте 22-страничного документа Украина упоминается один раз. Как и в декларации прошлогоднего саммита в Дели, Россия не упомянута ни разу.

Жан-Клод Юнкер, занимавший пост главы Еврокомиссии с 2014 по 2019 год, заявил, что Украина в ближайшее время могла бы „частично“ войти в ЕС. По его словам, до полноценного членства в сообществе Киеву еще очень далеко: „В Украине существует множество нерешенных проблем, от коррупции до верховенства закона, которые необходимо решить, прежде чем можно будет серьезно рассматривать вопрос о вступлении“. Что такое „частичное“ членство в понимании Юнкера? Украина могла бы участвовать в некоторых внутренних процессах в Евросоюзе и присылать своих представителей на официальные встречи — но без права голоса. Для Киева, считает Юнкер, такой формат мог бы стать сигналом о признании Брюсселем ее успехов на пути к евроинтеграции.