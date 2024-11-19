„В случае Ридли Скотта возраст окончательно взял свое“: за что критикуют „Гладиатора 2“?

Этого фильма ждали, этот фильм рекламировали, вокруг этого фильма выстраивали истории. После его выхода, пожалуй, можно констатировать, что, в случае Ридли Скотта, возраст окончательно взял свое, повернуть или хотя бы остановить время у режиссера, известного прежде всего своими фантастическими фильмами, не получилось. Как бы печально это ни было, таков естественный ход вещей. Из него бывают исключения, присущие людям неординарным, но Ридли Скотт, как я давно подозревал, таковым не является. Просто крепким профессионалом. И этот профессионализм, надо сказать, никуда не ушел.

Мы получили очень натужно скроенную поделку, в которое многое вызывает вопросы, хотя зрелищем, конечно, нас обеспечили по полной программе. Персонаж Поля Мескаля сначала изображает ненависть к Риму и скорбь по поводу убитой жены, потом довольно внезапно (осторожно, спойлеры) становится на иные позиции и вроде бы и не против попредседательствовать в Риме, провести туда свои идеи. Рано или поздно бастард императора даже начинает топить за республику, вызывая один из главных вопросов фильма.

Максимально вольно обошелся Скотт со своими сценаристами и с исторической подоплекой дела. Понятно, что это никак не исторический фильм, а вот именно, что классический пеплум, то есть история во втором „Гладиаторе“ служит там только фоном для разработки довольно житейской истории об утерянном, но обретенном вновь сыне. Так что если вы думаете, что немного узнаете об истории Древнего Рима из этого кино, то – нет. Вы не узнаете совсем ничего, или даже нет – то, что вы узнаете, будет прилично противоречить настоящему историческому дискурсу. Также довольно сложно разобраться в том, кому и зачем он должен, по мнению создателей, отомстить – Ханно сам теряется здесь во всех этих хитросплетениях.