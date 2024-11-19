СМИ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по РФ

Украина впервые нанесла по территории России удар с использованием американских ракет ATACMS, передает DW. Об этом пишут во вторник, 19 ноября, онлайн-издание „РБК-Украина“ со ссылкой на неназванный источник в Силах обороны Украины, а также главный редактор украинского онлайн-издания „Цензор.нет“ Юрий Бутусов - тоже со ссылкой на источники.

В публикации „РБК-Украина“ уточняется, что поражен был военный объект в районе города Карачев в Брянской области. Этот город расположен в 130 км от украинской границы.

По данным Telegram-канала Astra, жители города Карачева „сообщили об атаке на военную базу“. Канал опубликовал несколько видео, которые, как утверждается, были присланы очевидцами и изображают „зарево детонации“.

„В Карачеве находится 67-й арсенал ГРАУ (в/ч 55443). Был ли точно сегодня ночью поражен арсенал, неизвестно. Система мониторинга пожаров NASA пожаров в районе Карачева не фиксирует“, - говорится в посте.

Генштаб ВСУ также отчитался в Telegram, что „в ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ“.

„По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться“, - говорится далее в сообщении.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. В заявлении утверждается, что пять ракет были сбиты расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК „Панцирь“, а еще одна - „повреждена“.

„Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта, на месте падения возник пожар, но его оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений в результате атаки ВСУ нет“, - сообщило Минобороны РФ.

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