Запасайтесь временем! Очереди на регистрацию автомобилей сейчас длиннее, чем обычно

В последние месяцы резко возросли продажи новых и подержанных автомобилей, что существенно увеличило нагрузку в бюро обслуживания. Поэтому при бронировании времени для предварительной регистрации необходимо учитывать более длинную, чем обычно, очередь ожидания.

Также увеличилось количество смен владельцев существующих транспортных средств. Вполне вероятно, что они хотят совершить покупку до вступления в силу регистрационного сбора. Это количество выросло почти на 50%.

В октябре было оформлено 8619 документов предрегистрационного осмотра транспортных средств, из них 4937 - в бюро обслуживания, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 33%.

Также увеличился объем письменных инфозапросов и телефонных звонков (до 70%). Людей волнует вопрос о том, как рассчитать транспортный налог, как он уплачивается, когда он должен быть уплачен, что делать, если у человека больше нет автомобиля, как удалить свое транспортное средство из дорожного регистра и т. д.

Транспортный департамент просит клиентов проявить понимание и терпение при регистрации транспортного средства, поскольку очереди на предрегистрационный осмотр необычайно длинные. Если вы покупаете подержанный автомобиль, зарегистрированный в Эстонии, рекомендуем при смене владельца воспользоваться электронной средой самообслуживания Транспортного департамента, где можно сделать это быстро и удобно.

Транспортный департамент напоминает клиентам, что если вы записались на прием в бюро обслуживания и не можете прийти, обязательно отмените бронь. Это откроет возможность для следующего клиента.

Более подробную информацию о транспортном налоге можно найти ЗДЕСЬ.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить