СЕГОДНЯ | Последний матч Лиги наций: сможет ли сборная Эстонии по футболу удивить Словакию?

Сборные Эстонии и Словакии подходят к предстоящему матчу в схожем положении: результат игры уже не повлияет на их позиции в Лиге наций, что придает встрече товарищеский характер. Эстония гарантировала себе место в дивизионе C после нулевой ничьей с Азербайджаном, а Словакия потеряла шансы на победу в группе, уступив Швеции 1:2.

Словацкая сборная столкнулась с кадровыми проблемами перед заключительным матчем. Из-за дисквалификации команде не смогут помочь ключевые игроки: основной вратарь Мартин Дубравка, капитан Милан Шкриньяр и полузащитник „Вероны“ Ондрей Дуда. Дополнительную сложность добавляют предупреждения, полученные восемью игроками в предыдущих матчах, что вынуждает тренера Франческо Кальцону, который также пропустит игру из-за перебора желтых карточек, провести значительную ротацию состава.

„Словакия — очень сильный соперник, что они уже продемонстрировали, выйдя на чемпионат Европы и выступая там“, — сказал вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн перед сегодняшним матчем.

„Мы все равно постараемся достичь наших амбиций как команда и продолжим играть в современный и привлекательный футбол — как с мячом, так и без мяча. Мы сосредоточимся на процессе и будем делать правильные вещи“, — заявил Карл Якоб Хейн.

Главный тренер сборной Юрген Хенн признал, что в игре Эстонии еще много аспектов, которые требуют улучшения, и в этом смысле цифры не лгут. „Очевидно, что мы еще на пути к изменениям. С каждой игрой эти цифры становятся лучше, и я надеюсь, что в конечном счете статистика совпадет с рисунком игры. Всё это нужно правильно интерпретировать. Если открыть Flashscore, то ситуация может показаться плохой, но важно смотреть на это в контексте самой игры. Всё зависит от подхода. Можно написать очень плохую статью, если смотреть только на цифры, но можно и по-другому проанализировать“, — подчеркнул Хенн.