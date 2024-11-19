СЕГОДНЯ | Последний матч Лиги наций: сможет ли сборная Эстонии по футболу удивить Словакию?
Сегодня в Трнаве сборная Эстонии по футболу проведет последний матч года, встретившись со Словакией в рамках Лиги наций, дивизион C. Начало игры в 21:45, прямую трансляцию можно будет увидеть на ETV+.
Сборные Эстонии и Словакии подходят к предстоящему матчу в схожем положении: результат игры уже не повлияет на их позиции в Лиге наций, что придает встрече товарищеский характер. Эстония гарантировала себе место в дивизионе C после нулевой ничьей с Азербайджаном, а Словакия потеряла шансы на победу в группе, уступив Швеции 1:2.
Словацкая сборная столкнулась с кадровыми проблемами перед заключительным матчем. Из-за дисквалификации команде не смогут помочь ключевые игроки: основной вратарь Мартин Дубравка, капитан Милан Шкриньяр и полузащитник „Вероны“ Ондрей Дуда. Дополнительную сложность добавляют предупреждения, полученные восемью игроками в предыдущих матчах, что вынуждает тренера Франческо Кальцону, который также пропустит игру из-за перебора желтых карточек, провести значительную ротацию состава.
„Словакия — очень сильный соперник, что они уже продемонстрировали, выйдя на чемпионат Европы и выступая там“, — сказал вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн перед сегодняшним матчем.
„Мы все равно постараемся достичь наших амбиций как команда и продолжим играть в современный и привлекательный футбол — как с мячом, так и без мяча. Мы сосредоточимся на процессе и будем делать правильные вещи“, — заявил Карл Якоб Хейн.
Главный тренер сборной Юрген Хенн признал, что в игре Эстонии еще много аспектов, которые требуют улучшения, и в этом смысле цифры не лгут. „Очевидно, что мы еще на пути к изменениям. С каждой игрой эти цифры становятся лучше, и я надеюсь, что в конечном счете статистика совпадет с рисунком игры. Всё это нужно правильно интерпретировать. Если открыть Flashscore, то ситуация может показаться плохой, но важно смотреть на это в контексте самой игры. Всё зависит от подхода. Можно написать очень плохую статью, если смотреть только на цифры, но можно и по-другому проанализировать“, — подчеркнул Хенн.
В составе сборной Эстонии перед матчем с Словакией произошли изменения. Из-за проблем со здоровьем выбыл Сергей Зенев, а Хенри Аниер пропустит игру из-за дисквалификации. Кроме того, из первоначального состава выбыл Михкел Айнсалу, вернувшийся в Эстонию несколько дней назад из-за легкой травмы и не сыгравший в предыдущем матче против Азербайджана.
Исторически встречи между Эстонией и Словакией всегда заканчивались минимальной победой словаков. В отборе на ЧМ-2006 они обыграли эстонцев со счетом 2:1 и 1:0, а в сентябре этого года победили на „А. Ле Кок Арене“ со счетом 1:0.
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