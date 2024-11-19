Правда ли, что в останках Достоевского обнаружили марихуану?

Уже несколько лет в Сети периодически всплывают посты о том, что учёные якобы обнаружили в эксгумированных костях и волосах Фёдора Достоевского каннабиноиды. Из этого открытия учёные якобы сделали вывод, что писатель черпал вдохновение в том числе и из наркотических веществ. Подобную информацию можно найти в различных блогах, онлайн-журналах, на форумах, в Telegram-каналах, на страницах в Facebook, „ВКонтакте“ и других соцсетях.

Согласно заметке, циркулирующей в интернете, после эксгумации и экспертизы останков Достоевского в костях и волосах писателя было обнаружено вещество тетрагидроканнабинол. Прежде всего стоит отметить, что теоретически такая экспертиза возможна. Подтверждает это находка исследователей из Италии, которые в январе 2024 года провели токсикологический анализ найденных человеческих костей 1600-х годов и обнаружили там следы тетрагидроканнабинола. Кроме того, археотоксикологические анализы образцов волос, собранных с перуанских мумий доколумбовой эпохи, выявили наличие кокаина или никотина. В некоторых других исследованиях кокаин, никотин и каннабис были обнаружены в волосах, костях и мягких тканях египетских мумий, однако некоторые исследователи ставят под сомнение достоверность результатов этих работ.

Тем не менее „Проверено“ не нашло никакой достоверной информации о якобы произведённой эксгумации останков Достоевского. Согласно официальным источникам, они до сих пор покоятся на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, где писатель был похоронен в 1881 году.