Правда ли, что в останках Достоевского обнаружили марихуану?
В соцсетях нередко можно встретить посты о том, что великий писатель выкуривал более семи папирос с марихуаной в день, а во время работы над романом „Идиот“ — до 15. Мы проверили достоверность этой информации.
Уже несколько лет в Сети периодически всплывают посты о том, что учёные якобы обнаружили в эксгумированных костях и волосах Фёдора Достоевского каннабиноиды. Из этого открытия учёные якобы сделали вывод, что писатель черпал вдохновение в том числе и из наркотических веществ. Подобную информацию можно найти в различных блогах, онлайн-журналах, на форумах, в Telegram-каналах, на страницах в Facebook, „ВКонтакте“ и других соцсетях.
Согласно заметке, циркулирующей в интернете, после эксгумации и экспертизы останков Достоевского в костях и волосах писателя было обнаружено вещество тетрагидроканнабинол. Прежде всего стоит отметить, что теоретически такая экспертиза возможна. Подтверждает это находка исследователей из Италии, которые в январе 2024 года провели токсикологический анализ найденных человеческих костей 1600-х годов и обнаружили там следы тетрагидроканнабинола. Кроме того, археотоксикологические анализы образцов волос, собранных с перуанских мумий доколумбовой эпохи, выявили наличие кокаина или никотина. В некоторых других исследованиях кокаин, никотин и каннабис были обнаружены в волосах, костях и мягких тканях египетских мумий, однако некоторые исследователи ставят под сомнение достоверность результатов этих работ.
Тем не менее „Проверено“ не нашло никакой достоверной информации о якобы произведённой эксгумации останков Достоевского. Согласно официальным источникам, они до сих пор покоятся на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, где писатель был похоронен в 1881 году.
Писатель действительно был известен своей страстью к курению табака, и это подтверждает правнук Фёдора Михайловича в интервью информационному порталу „Ревизор“. Однако ни в биографиях, ни в мемуарах современников, ни в исследованиях, связанных с жизнью Достоевского, не упоминается о содержании каннабиса в его папиросах. Более того, деталь о том, что каннабис был добавлен в табак для привлечения клиентов, не имеет исторических доказательств. В XIX веке в России табак был популярным продуктом, и вряд ли кто-то из производителей добавлял марихуану в сигареты с целью коммерческой выгоды.
Упоминание о семье Смородиновых и их лавке на Кузнечном рынке, из которой якобы приносили папиросы Достоевскому, — тоже выдумка. В XIX веке участок, на котором сейчас располагается Кузнечный рынок, принадлежал Владимирской церкви и был застроен складами вплоть до XX века. Первый рынок на этом месте появился только в 1927 году, через 46 лет после смерти Достоевского.
Впервые заметка об эксгумации останков писателя появилась 25 сентября 2015 года в фейсбуке художника и писателя, автора многочисленных абсурдно-сатирических текстов Игоря Поночевного. Украинский портал „Апостроф“ предположил, что Поночевный придумал эту историю в ответ на решение Следственного комитета России. Его сотрудники хотели эксгумировать останки Николая II и императрицы Александры Фёдоровны, чтобы возобновить расследование убийства царской семьи. Хотя связи между этими событиями как таковой нет, можно лишь отметить, что Поночевный опубликовал свою заметку через два дня после объявления об эксгумации останков царской семьи. В любом случае пользователи соцсетей уже почти десять лет делятся заметкой Поночевного, порой указывая его авторство и уточняя, что текст носит юмористический характер, но чаще анонимно и без какого-либо контекста.
Таким образом, все факты указывают на то, что статья Игоря Поночевного полностью вымышленная. В ней смешиваются элементы реальной истории (например, Достоевский и его любовь к курению), выдуманные детали (папиросы с каннабисом, семья Смородиновых, эксгумация), а также неверный исторический контекст.
Итог: Cатирические новости