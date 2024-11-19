ВИДЕО | Один юный эстонский картингист драматически упустил 10 000 долларов в США, а другой выиграл этап промоутера „Формулы-1“

Начав с негативных эмоций, Маркус Каяк в финале самого престижного картингового соревнования в США, SKUSA Super Nats, пережил настоящую драму. За два круга до финиша он уверенно удерживал первое место, но в итоге столкновение с Матеусом Моргатто не только лишило его победы, но и призовых в размере 10 000 долларов США (около 9500 евро).

Положительные эмоции эстонским картингистам подарил Альберт Тамм, который одержал победу на этапе картинговой серии Champions of the Future, организованной при поддержке промоутеров „Формулы-1“. Соревнование проходило в Объединенных Арабских Эмиратах, и в воскресном финале Тамм, стартовав с пятого места, продемонстрировал отличную скорость.

Уже после первого круга он оказался на третьей позиции, а на последних кругах развернулось яростное сражение между молодыми картинговыми асами, из которого Тамм вышел победителем. На десятом круге произошло столкновение, в результате которого несколько гонщиков оказались на обочине, но Тамм сумел избежать неприятностей и пересек финишную черту первым.

В субботнем финале, несмотря на второе место, Тамм показал отличную скорость, стартовав с первого места. Но после технического осмотра его карт оказался не соответствующим требованиям, что привело к 5-секундному штрафу, и он был зафиксирован на 13-й позиции.

Также в соревнованиях участвовали эстонцы Себастьян Кирсс и Марк Мартин Лоометс. Кирсс финишировал 21-м в субботу и 17-м в воскресенье, а Лоометс занял 11-е и 26-е места соответственно.

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