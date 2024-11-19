Стальнухин заявил, что отказывается от должности председателя городского собрания Нарвы(10)
Сегодня фракция Respekt должна была обсудить сложную политическую ситуацию, в которой оказалась из-за резких и странных высказываний Михаила Стальнухина на вчерашней пресс-конференции. По данным RusDelfi, одним из возможных решений для сохранений новой коалиции должен был стать отказ Стальнухина от должности председателя городского собрания.
Стальнухин днем заявил, что отказывается от этой должности. Подробности он комментировать не стал.
„Михаил Стальнухин повел себя в этой ситуации достойно, - прокомментировала Райк решение Стальнухина снять свою кандидатуру. - Он видит, что так продолжаться не может, Нарва не может отрезать себя от остальной Эстонии, это невозможно, и он отходит в сторону, такое поведение заслуживает уважения“.
Глава фракции Respekt Яна Кондрашова несколькими минутами ранее до этого заявления рассказала RusDelfi, что фракция еще не встречалась и не обсуждала новые обстоятельства переговоров.
„Т.е. вчерашнюю пресс-конференцию и те высказывания Стальнухина, которые потрясли не только нас, но и всю страну. Сохранится ли данная коалиция, станет ясно, скорее всего, к вечеру. У нас есть определенные мысли и предложения, которые мы выскажем и частично передали уже коалиционному партнеру“ (Стальнухину - ред.).
Кондрашова заявила, что они обсудят это вечером на своей фракции.
„На данный момент нам еще не удалось встретиться с Михаилом и обсудить текущую сложную и напряженную ситуацию. Как только мы обменяемся какой-то информацией и проговорим это внутри своей команды, уверена, родится новое решение, которое и станет ответом на вопрос „Сохранится ли эта коалиция?“.
„Мы не разделяем вчерашних высказываний, одной из приоритетных целей нашего соглашения был прямой диалог с государством, который наша команда считает очень и очень важным, стратегически важным для развития города. На этом мы будем стоять, и наши дальнейшие шаги и решения будут основываться именно на этом“, - пояснила Кондрашова до решения Стальнухина, которое поступило уже через несколько минут.
Фракция Respekt соберется вечером, и около 19 часов станут известны подробности.
Ход событий
В понедельник лидер оппозиционной фракции Катри Райк (Социал-демократическая партия) и депутат горсобрания, бывший центрист Михаил Стальнухин официально объявили о создании новой коалиции. На пресс-конференции они познакомили общественность с подробностями соглашения.
Сам Стальнухин на пресс-конференции рассказал о том, что первым, оставив за бортом нескольких центристов, в том числе Татьяну Стольфат, в сторону переговоров с Катри Райк и ее фракцией Respekt двинулся Алексей Евграфов. Именно это и послужило причиной раскола внутри фракции „Нарва“, в результате которой и родилась новая коалиция, но уже оставив за бортом самого Евграфова.
Евграфов эту версию опровергает и утверждает, что Стальнухин первым стал формировать свой избирательный список, переманив в него пятерых центристов.
Во время пресс-конференции претендующая на пост мэра Катри Райк несколько раз повторила, что нынешняя коалиция - это „отношения не по любви, а по уму“, имея в виду „брак по расчету“. Она попросила СМИ и общественность не нагнетать негатив, а „дать Нарве развиваться в качестве эстонского города“.
Во вторник утром Райк сообщила Delfi, что ситуация в Нарве крайне тяжелая, и уклонилась от ответа на вопрос, родится ли все-таки коалиция с Михаилом Стальнухиным.
Райк не захотела уточнять, в чем именно заключается сложность и будет ли прекращено сотрудничество со Стальнухиным. Однако она заявила, что „то, что сказал Стальнухин на пресс-конференции, было вопиющим“.
„Какая-то коалиция все равно родится, найдутся и мэр, и председатель горсобрания, какая-то коалиция обязательно родится, не волнуйтесь“, - добавила Райк.