Стальнухин заявил, что отказывается от должности председателя городского собрания Нарвы

Стальнухин днем заявил, что отказывается от этой должности. Подробности он комментировать не стал.

„Михаил Стальнухин повел себя в этой ситуации достойно, - прокомментировала Райк решение Стальнухина снять свою кандидатуру. - Он видит, что так продолжаться не может, Нарва не может отрезать себя от остальной Эстонии, это невозможно, и он отходит в сторону, такое поведение заслуживает уважения“.

Глава фракции Respekt Яна Кондрашова несколькими минутами ранее до этого заявления рассказала RusDelfi, что фракция еще не встречалась и не обсуждала новые обстоятельства переговоров.

„Т.е. вчерашнюю пресс-конференцию и те высказывания Стальнухина, которые потрясли не только нас, но и всю страну. Сохранится ли данная коалиция, станет ясно, скорее всего, к вечеру. У нас есть определенные мысли и предложения, которые мы выскажем и частично передали уже коалиционному партнеру“ (Стальнухину - ред.).

Кондрашова заявила, что они обсудят это вечером на своей фракции.

„На данный момент нам еще не удалось встретиться с Михаилом и обсудить текущую сложную и напряженную ситуацию. Как только мы обменяемся какой-то информацией и проговорим это внутри своей команды, уверена, родится новое решение, которое и станет ответом на вопрос „Сохранится ли эта коалиция?“.

„Мы не разделяем вчерашних высказываний, одной из приоритетных целей нашего соглашения был прямой диалог с государством, который наша команда считает очень и очень важным, стратегически важным для развития города. На этом мы будем стоять, и наши дальнейшие шаги и решения будут основываться именно на этом“, - пояснила Кондрашова до решения Стальнухина, которое поступило уже через несколько минут.

Фракция Respekt соберется вечером, и около 19 часов станут известны подробности.

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