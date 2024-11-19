Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ „Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания“. Документ опубликован на портале правовой информации 19 ноября. Указ вступил в силу.
Обновленная доктрина предполагает, что основанием для нанесения ядерного удара может стать „агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства“, а также массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе беспилотниками, передает „Медуза“.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что обновленная доктрина „опубликована своевременно“. Так он ответил на вопрос о связи публикации ядерной доктрины и тем, что США разрешили ВСУ наносить удары американскими ракетами вглубь территории РФ, пишет „Интерфакс“.
„Соотвествующие поручения президента были даны заблаговременно. Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений“, — сказал Песков.