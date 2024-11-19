Звезды женского футбола Сэм Керр и Кристи Мьюис объявили о предстоящем пополнении

„Малыш Мьюис-Керр появится в 2025 году!“ – написала в Instagram Кэрр. По данным BBC, именно Мьюис ожидает ребёнка.

31-летняя Сэм Керр и 33-летняя Кристи Мьюис, состоящие в отношениях уже три года, обручились в прошлом году и теперь ожидают пополнение в семье.

Сэм Керр и Кристи Мьюис впервые сблизились во время Олимпийских игр 2021 года в Токио, когда их команды, Австралия и США, были конкурентами на поле. После того как сборная США выбила Австралию из турнира, их обмен любезностями привлек внимание, и слухи о романтической связи не заставили себя долго ждать.

Сэм Керр пропустила весь 2024 год из-за травмы передней крестообразной связки, полученной в январе на предсезонных сборах в Марокко. Несмотря на это, в июне она продлила контракт с „Челси“ до 2026 года. До травмы Керр забила 99 голов в 128 матчах за клуб и является лучшим бомбардиром в истории сборной Австралии с 69 мячами.

Кристи Мьюис, играющая за сборную США, продолжает свою карьеру в английской Премьер-лиге, представляя „Вест Хэм Юнайтед“ в роли полузащитника. Однако 33-летняя футболистка столкнулась с чередой мелких травм и болезней, из-за чего провела всего три матча в прошлом сезоне. После появления на замене в стартовой игре „Вест Хэма“ против „Манчестер Юнайтед“ Мьюис больше не попадала в заявку команды.

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