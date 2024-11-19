Новая правящая коалиция Нарвы умрет, не успев родиться? Катри Райк: то, что сказал Стальнухин на пресс-конференции, было очень плохо

Катри Райк, решительно настроенная на должность мэра Нарвы, должна была появиться в программе Vilja küsib сегодня, во вторник, но утром заявила, что не сможет приехать. „Ситуация в политической жизни Нарвы крайне сложная, - сообщила она по СМС, - послезавтра заседание горсобрания. К сожалению, я не смогу сегодня приехать в Таллинн“.

В последующем разговоре с Delfi Райк не захотела уточнять, в чем именно заключается сложность и будет ли прекращено сотрудничество со Стальнухиным. Однако она заявила, что „то, что сказал Стальнухин на пресс-конференции, было вопиющим“.