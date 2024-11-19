19.11.2024, 11:34
Новая правящая коалиция Нарвы умрет, не успев родиться? Катри Райк: то, что сказал Стальнухин на пресс-конференции, было очень плохо(33)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник утром Райк сообщила Delfi, что ситуация в Нарве крайне тяжелая, и уклонилась от ответа на вопрос, родится ли все-таки коалиция с Михаилом Стальнухиным, пишет Eesti Päevaleht.
Катри Райк, решительно настроенная на должность мэра Нарвы, должна была появиться в программе Vilja küsib сегодня, во вторник, но утром заявила, что не сможет приехать. „Ситуация в политической жизни Нарвы крайне сложная, - сообщила она по СМС, - послезавтра заседание горсобрания. К сожалению, я не смогу сегодня приехать в Таллинн“.
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