Новости Ида-Вирумаа
19.11.2024, 11:34

Новая правящая коалиция Нарвы умрет, не успев родиться? Катри Райк: то, что сказал Стальнухин на пресс-конференции, было очень плохо

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Катри Райк
Катри Райк
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Во вторник утром Райк сообщила Delfi, что ситуация в Нарве крайне тяжелая, и уклонилась от ответа на вопрос, родится ли все-таки коалиция с Михаилом Стальнухиным, пишет Eesti Päevaleht.

Катри Райк, решительно настроенная на должность мэра Нарвы, должна была появиться в программе Vilja küsib сегодня, во вторник, но утром заявила, что не сможет приехать. „Ситуация в политической жизни Нарвы крайне сложная, - сообщила она по СМС, - послезавтра заседание горсобрания. К сожалению, я не смогу сегодня приехать в Таллинн“.

В последующем разговоре с Delfi Райк не захотела уточнять, в чем именно заключается сложность и будет ли прекращено сотрудничество со Стальнухиным. Однако она заявила, что „то, что сказал Стальнухин на пресс-конференции, было вопиющим“.

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