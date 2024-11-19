Президент Абхазии подал в отставку на фоне протестов(3)
Аслан Бжания намерен отозвать свое заявление об отставке, если протестующие не освободят захваченные правительственные здания.
Глава самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подал на имя „спикера парламента“ региона заявление об отставке, пишет DW. Скан документа опубликовала в ночь на вторник, 19 ноября, пресс-служба Бжании.
Этот шаг он объяснил целью „сохранить стабильность“ и порядок. О готовности уйти в отставку Аслан Бжания заявил еще двумя днями ранее, условием для этого выдвигалось требование к участникам массовых протестов покинуть правительственные здания. В пресс-службе Бжании подчеркнули, что если это требование не будет выполнено 19 ноября, он отзовет свое заявление об отставке. Оно должно быть рассмотрено „парламентом“ Абхазии в этот же день.
После отставки главы региона управлять им будет „вице-президент“ Бадра Гунба.
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