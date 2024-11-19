Президент Абхазии подал в отставку на фоне протестов

Этот шаг он объяснил целью „сохранить стабильность“ и порядок. О готовности уйти в отставку Аслан Бжания заявил еще двумя днями ранее, условием для этого выдвигалось требование к участникам массовых протестов покинуть правительственные здания. В пресс-службе Бжании подчеркнули, что если это требование не будет выполнено 19 ноября, он отзовет свое заявление об отставке. Оно должно быть рассмотрено „парламентом“ Абхазии в этот же день.