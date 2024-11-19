Сборная России по футболу не примет участия в жеребьевке ЧМ-2026

Сборная России по футболу не будет допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, которая пройдет 13 декабря в Цюрихе (Швейцария).

Отборочный этап в Европе запланирован на период с марта 2025 по март 2026 года. Как сообщил источник „Матч ТВ“, решение о недопуске связано с „вопросом безопасности“. ФИФА и УЕФА не изменили своей позиции с момента отстранения Российского футбольного союза в 2022 году.

Таким образом, сборная России не сможет претендовать на участие в мировом первенстве. При этом один из источников отметил, что сохраняется минимальный шанс на допуск сборной России к отбору в европейской зоне: „Даже если сборная не пройдет жеребьевку, остается минимальный шанс на включение команды в отборочную группу до старта квалификации. Но рассчитывать на такое развитие событий не стоит“.

С февраля 2022 года, после начала военного вторжения российских войск в Украину, сборная России по футболу была отстранена от участия в международных турнирах на неопределённый срок. В результате команда пропустила плей-офф чемпионата мира 2022 года, чемпионат Европы 2024 года и два сезона Лиги наций. По состоянию на текущий момент Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА.

Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить в расширенном формате, с участием 48 команд. Это первый турнир, который пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. Матчи будут сыграны в 16 городах: в США — 11 городов, в Мексике — в Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее, а в Канаде — в Торонто и Ванкувере.

Финальный матч чемпионата мира 2026 пройдет 19 июля на стадионе „Метлайф-стэдиум“ в Нью-Джерси, США. Полуфинальные матчи состоятся в Атланте и Арлингтоне (пригород Далласа), а матч за третье место в Майами. Наибольшее количество матчей примет стадион „Эй-ти-энд-ти Стэдиум“ в Арлингтоне, штат Техас.