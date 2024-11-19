Российский беспилотник попал в общежитие в Сумской области. Разрушен подъезд, есть погибшие и раненые

Российские военные атаковали Глухов двумя дронами „Шахед“ вечером 18 ноября, около 23:20 по местному времени (00:20 мск 19 ноября), сообщает „Суспiльне“.

Судя по видеозаписям, которые публикуют украинские СМИ, в многоэтажном здании общежития разрушен подъезд, передает „Медуза“.

Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются. Под завалами могут находиться жители, заявили в региональной администрации.

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