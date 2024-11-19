Мнение
19.11.2024, 16:30

1000 дней войны: слабая Украина и уступчивый Запад не в состоянии завершить вооруженный конфликт

 
Александр Горобец
украинский журналист
Украинский флаг на фоне рассвета и густого дыма от пожара в Киеве после российской ракетной атаки на Украину.
Украинский флаг на фоне рассвета и густого дыма от пожара в Киеве после российской ракетной атаки на Украину.
ФОТО: IMAGO/Andreas Stroh | Scanpix

Путину незачем усаживаться за стол переговоров, когда его армия продвигается на востоке Украины. Когда же у Украины будет достаточно возможностей остановить российское продвижение, это станет весомым аргументом для Москвы, чтобы искать другие решения. Пока ясно одно - слабая Украина и уступчивый Запад не в состоянии завершить вооруженный конфликт.

19 ноября исполняется 1000 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Эта дата сложная для украинцев, которые каждый день из этой тысячи проживают в страданиях и потерях. Кто-то потерял близких людей на фронте, кто-то - родных в результате российских обстрелов, кто-то лишился дома. В момент написания этого текста стало известно об очередном обстреле баллистическими ракетами жилого района Одессы, в результате которого погибло 10 человек и около полусотни человек пострадали.

Несколькими днями ранее массированному ракетному обстрелу подверглась вся территория Украины, и, как известно, в первую очередь целями российской атаки была энергетическая инфраструктура в преддверии наступления холодов. Вероятно, в российских сводках, как это обычно и бывает, будет указано, что поражены только военные объекты, а не жилые районы Одессы. Как и то, что обстрел украинской энергетики перед зимой на самом деле необходим не для того, чтобы заморозить города, а чтобы остановить военное производство.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии