1000 дней войны: слабая Украина и уступчивый Запад не в состоянии завершить вооруженный конфликт

19 ноября исполняется 1000 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Эта дата сложная для украинцев, которые каждый день из этой тысячи проживают в страданиях и потерях. Кто-то потерял близких людей на фронте, кто-то - родных в результате российских обстрелов, кто-то лишился дома. В момент написания этого текста стало известно об очередном обстреле баллистическими ракетами жилого района Одессы, в результате которого погибло 10 человек и около полусотни человек пострадали.

Несколькими днями ранее массированному ракетному обстрелу подверглась вся территория Украины, и, как известно, в первую очередь целями российской атаки была энергетическая инфраструктура в преддверии наступления холодов. Вероятно, в российских сводках, как это обычно и бывает, будет указано, что поражены только военные объекты, а не жилые районы Одессы. Как и то, что обстрел украинской энергетики перед зимой на самом деле необходим не для того, чтобы заморозить города, а чтобы остановить военное производство.