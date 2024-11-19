1000 дней войны: слабая Украина и уступчивый Запад не в состоянии завершить вооруженный конфликт
Путину незачем усаживаться за стол переговоров, когда его армия продвигается на востоке Украины. Когда же у Украины будет достаточно возможностей остановить российское продвижение, это станет весомым аргументом для Москвы, чтобы искать другие решения. Пока ясно одно - слабая Украина и уступчивый Запад не в состоянии завершить вооруженный конфликт.
19 ноября исполняется 1000 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Эта дата сложная для украинцев, которые каждый день из этой тысячи проживают в страданиях и потерях. Кто-то потерял близких людей на фронте, кто-то - родных в результате российских обстрелов, кто-то лишился дома. В момент написания этого текста стало известно об очередном обстреле баллистическими ракетами жилого района Одессы, в результате которого погибло 10 человек и около полусотни человек пострадали.