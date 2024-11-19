С 1 декабря расширяется сфера действия дорожного страхования

В Законе о дорожном страховании упрощена формулировка страхового случая. Страховой случай – это происшествие, при котором страховщик обязан возместить ущерб. Страховой случай, охватываемый дорожным страхованием, – это причинение ущерба другому транспортному средству в процессе использования транспортного средства в качестве средства передвижения. Страховщик обязан по запросу пострадавшей стороны разъяснить принципы возмещения ущерба и методику расчета возмещения, которую он применяет. Для упрощения выполнения этой обязанности Фонд дорожного страхования размещает свои методики возмещения ущерба у себя на сайте .

По словам Потсеппа, LKF с помощью своих напоминаний стремится избежать забывания о страховании и продлении договора, поскольку в случае вождения без страховки и причинения ущерба водителю придется существенно потратиться. „В будущем мы планируем отправлять около 500 000 напоминаний о продлении договора ежегодно. Рекомендую оформить договор дорожного страхования с автоматическим продлением или обновить его за несколько дней до окончания действующего страхового периода“, – сказал Потсепп.

В соответствии с изменениями в законе, LKF, страховщики и посредники – агенты и маклеры – будут более активно отправлять уведомления, чтобы люди не забывали платить страховые взносы.

„Важно отметить, что дорожное страхование распространяется и на внедорожные транспортные средства, такие как снегоходы. Также дорожное страхование надо будет оформлять на электросамокаты, которые соответствуют вышеуказанным условиям. Если расчетная скорость электросамоката или другого подобного транспортного средства превышает 25 километров в час или мощность его двигателя превышает один киловатт, участие в дорожном движении разрешено только в том случае, если транспортное средство зарегистрировано в дорожном регистре“, – пояснил Потсепп.

По словам члена правления Эстонского Фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, ранее дорожное страхование распространялось только на зарегистрированные в дорожном регистре моторные транспортные средства, но теперь обязательство страхования распространяется и на незарегистрированные транспортные средства.

По словам Потсеппа, объем ответственности страховщика соответствует ответственности лица, причинившего ущерб. „Ранее в качестве общего принципа также действовало правило, согласно которому страховщик возмещает ущерб за лицо, его причинившее. Тем не менее, в Законе о дорожном страховании существовали некоторые исключения. Теперь, например, страховщик будет возмещать ущерб, вызванный тем, что поврежденную вещь нельзя использовать, пока она находится в ремонте. Например, если автомобиль был необходим или полезен для работы пострадавшего, он может потребовать от страховщика возмещения затрат на аренду заменяющего автомобиля“, – прокомментировал Потсепп.

В Законе о дорожном страховании увеличены минимальные суммы компенсации за неимущественный ущерб. В просторечии это называют компенсацией за моральный ущерб или компенсацией за боль и страдания. Эти суммы увеличиваются каждый год в зависимости от роста индекса потребительских цен.

Согласно изменениям, расширяются возможности получения компенсации ущерба от своего страховщика. В будущем компенсацию за ущерб транспортному средству можно будет потребовать от своего страховщика, даже если в результате происшествия кто-то получил травму. Также это можно сделать, если сумма предполагаемого ущерба превышает 10 000 евро.

Изменения в Законе о дорожном страховании были обусловлены необходимостью унификации правил дорожного страхования в Европе. Цель изменений – обеспечить более эффективную защиту как пострадавших в ДТП, так и виновников происшествий.

Суть дорожного страхования не изменится – это страхование ответственности, при котором застрахована ответственность владельца транспортного средства, включая ответственность водителя за причинение ущерба другому лицу. Дорожное страхование виновника ДТП возмещает ущерб, причиненный другим лицам, вместо самого виновника. Иными словами, виновник происшествия не обязан возмещать причиненный ущерб, поскольку это делает его дорожное страхование.

LKF является владельцем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты Эстонии и принудительным страховщиком для транспортных средств, не имеющих договора обязательного дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, не застраховано и не было идентифицировано. Кроме того, LKF организует разрешение споров по дорожному страхованию через примирительный орган по дорожному страхованию.

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