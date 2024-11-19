Сборная Сан-Марино одержала крупнейшую победу в истории и вышла в дивизион C Лиги наций

До осени 2024 года, когда начался новый цикл Лиги наций, сборная Сан-Марино имела в своей истории лишь одну победу, одержанную в 2004 году в товарищеском матче против Лихтенштейна. В новом цикле Лиги наций D дивизиона команда снова оказалась в группе с Лихтенштейном и Гибралтаром.

Сан-Марино стартовало в Лиге наций с мечтательным результатом, одержав домашнюю победу над Лихтенштейном со счётом 1:0 — это была вторая победа в истории против этого соперника. Далее последовало поражение 0:1 и ничья 1:1 с Гибралтаром, что оставляло шанс на победу в группе перед последним туром, если удастся снова одержать победу над Лихтенштейном.

В решающем матче Сан-Марино достойно справилось с вызовом. В первом тайме Лихтенштейн выигрывал со счетом 1:0 после гола Арона Зеле на 40-й минуте, но во втором тайме игра полностью перевернулась. Впервые в истории сборной Сан-Марино было забито три гола в одном матче, и команда одержала выездную победу. Лоренцо Ладзари, Никола Нанни и Алессандро Голинуччи забили голы на 46-й, 66-й и 76-й минутах соответственно.

Победа со счётом 3:1 позволила Сан-Марино завершить групповую стадию с 7 очками, опередив Гибралтар на одно очко. Лихтенштейн завершил групповую стадию с двумя ничьими и двумя поражениями.

В следующем розыгрыше Лиги наций Сан-Марино будет играть в Лиге С впервые в истории. Сборная Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге Международной федерации футбола.

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