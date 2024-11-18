ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (999-й день) | Мария Захарова: ответ России на применение дальнобойных ракет будет „адекватным и ощутимым“

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 11 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа после массированной комбинированной атаки сутками ранее, следует из сводки Воздушных сил ВСУ. „Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БпЛА — локационно потеряно“, — сказано в заявлении. Кроме того, по Сумской области был нанесен удар двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ и управляемой авиационной ракетой Х-59, заявили Воздушные силы.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на понедельник над пятью российскими областями были сбиты 59 украинских беспилотников. В краткой сводке министерства говорится, что 45 беспилотников были сбиты над Брянской областью, шесть — над Курской, по три — над Белгородской и Тульской и два — над Московской областью.

Число погибших в Сумах в результате российского ракетного удара, нанесенного в воскресенье вечером, выросло до 12 человек, сообщили власти. Среди погибших — двое подростков. Пострадали 89 человек, из них 11 детей.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что члены ЕС смогут согласиться разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. „Я уже не раз говорил, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только останавливать стрелы, но и поражать лучников“, — сказал Боррель перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Кремль назвал „качественно новой ситуацией“ решение Байдена бить ракетами ATACMS вглубь территории России. „Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт“, — заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Два главных союзника Москвы в Европе —Венгрия и Словакия — раскритиковали решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь по территории России (CNN со ссылкой на американского чиновника утверждает, что разрешение касается только территории Курской области). Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение администрации США „очень опасным“. Премьер-министр Словакии Роберт Фико также резко выступил против, заявив, что оно направлено на срыв или затягивание мирных переговоров.

Российская армия нанесла воздушный удар по Одессе. По последним данным в результате ракетной атаки на Одессу погибли 10 человек: среди них семь полицейских — следователи и работник конвойной службы полиции, а также медик и двое гражданских, сообщили в МВД Украины. Среди пострадавших 43 человека, из них четверо —дети. Воздушные силы Украины заявили, что в жилой сектор Приморского района Одессы упала уже сбитая силами ПВО российская ракета.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая обороняет Покровск. „Это напряженное и сложное направление. Только благодаря силе наших воинов Восток еще не полностью оккупирован Россией“, — написал украинский лидер в соцсетях.

МИД России прокомментировал сообщения о том, что США разрешили Киеву наносить удары по территории России. В сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале внешнеполитического ведомства России с одной стороны утверждается, что „никакое „чудо-оружие““, которое Украина просила у западных партнеров, „не в состоянии повлиять на ход СВО“ (так российские власти называют войну в Украине). С другой стороны, тут же говорится, что использование Киевом дальнобойных ракет по территории России будет означать „радикальное изменение сути и природы конфликта“. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркнула, что применение дальнобойных ракет будет означать „прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России“. Ответ России, по ее словам, будет „адекватным и ощутимым“.