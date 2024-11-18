Новости Ида-Вирумаа
18.11.2024, 21:27

ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс о Стальнухине: Мне ясно, что для него я — первый фашист

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Лидер СДП: сотрудничество с ним для СДП немыслимо

Катри Райк (Социал-демократическая партия - СДП) и Михаил Стальнухин, сформировавшие новую правящую коалицию в Нарве, представили в понедельник на пресс-конференции свой коалиционный договор. По мнению председателя СДП Лаури Ляэнеметса, высказывания Стальнухина дали понять, что с точки зрения социал-демократов сотрудничество с ним в коалиции немыслимо.

Как отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в интервью Delfi, высказывания и мнения Стальнухина никоим образом не согласуются ни с его позицией, ни с позицией социал-демократов. По словам Лэнеметса, сегодняшние слова Стальнухина, сказанные в Нарве, понять невозможно. „Сегодня у него была возможность сказать, как будет он, руководя городом Нарва, относиться к эстонскому государству и правительству, и он этой возможностью не воспользовался“, - сказал Ляэнеметс.

Говоря на пресс-конференции по вопросу перехода на эстоноязычное образование, Стальнухин назвал Эстонию Эстонской ССР. Катри Райк пришлось его поправить, что наша страна — Эстонская Республика. „Даже если это было ненароком, то это показывает, что он использовал это наименование больше одного раза“, - сказал Ляэнеметс.

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