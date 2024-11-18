ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс о Стальнухине: Мне ясно, что для него я — первый фашист

Как отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в интервью Delfi, высказывания и мнения Стальнухина никоим образом не согласуются ни с его позицией, ни с позицией социал-демократов. По словам Лэнеметса, сегодняшние слова Стальнухина, сказанные в Нарве, понять невозможно. „Сегодня у него была возможность сказать, как будет он, руководя городом Нарва, относиться к эстонскому государству и правительству, и он этой возможностью не воспользовался“, - сказал Ляэнеметс.