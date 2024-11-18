Правда ли, что на молебне в Ивано-Франковске священник назвал Трампа Антихристом и дьяволом?

Судя по титрам, наложенным на видео, ролик вырезан из прямой трансляции, которая велась из Ивано-Франковска 5 ноября 2024 года, в день выборов президента США. Помимо даты и геолокации указаны также банковские реквизиты для пожертвований в пользу греко-католического Архикафедрального собора Воскресения Христова. На видео священнослужитель на украинском языке говорит: „Трамп — это Антихрист. С ним придёт конец и гибель всего мира. Недаром недавно нашли запись в старой книге, что Трамп — последний президент США. Так помолимся же за благоразумие американского народа, чтобы они не допустили прихода дьявола к власти“.

У собора, где, предположительно, было снято видео, есть собственный канал на YouTube, где ежедневно ведут онлайн-трансляции литургий, проходящих в храме. Проводили такой эфир и 5 ноября. Он длится почти час, сама проповедь начинается с 11-й минуты и идёт чуть больше 5 мин. Однако Трампа священнослужитель не упоминает — ни в положительном ключе, ни в отрицательном. Поскольку трансляция велась с разных камер и на ней есть монтажные склейки, можно предположить, что речь об американском политике могла быть вырезана из эфира. Однако если внимательно посмотреть проповедь, можно заметить, что видеоряд в вирусном ролике взят из записи на YouTube — те же кадры можно увидеть, начиная с отметки 15:36. Однако говорит в этот момент священник совершенно иное: он рассуждает о том, что такое сердце, и отмечает, что именно в сердце рождаются мысли человека.