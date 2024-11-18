Правда ли, что на молебне в Ивано-Франковске священник назвал Трампа Антихристом и дьяволом?
В начале ноября 2024 года в интернете распространилось видео состоявшейся в Украине церковной службы, в ходе которой священник якобы призвал американцев не допустить „прихода дьявола к власти“. Мы проверили достоверность этого ролика.
5 ноября о высказываниях украинского священника в адрес на тот момент кандидата в президенты США от Республиканской партии написали российские СМИ (например, „Аргументы и факты“ и Lenta.ru) и рядовые пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X). 21-секундное видео, снятое во время проповеди, широко распространилось и по Telegram-каналам: о резонансном заявлении церковнослужителя написали „Операция Z: военкоры русской весны“ (504 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Nе.Сахар“ (267 000), Nexta Live (250 000), „Россия сейчас“ (209 000), „Наблюдатель“ (195 000) и др. В одних источниках утверждается, что священник принадлежит к Православной церкви Украины (ПЦУ), в других — что к Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).
Судя по титрам, наложенным на видео, ролик вырезан из прямой трансляции, которая велась из Ивано-Франковска 5 ноября 2024 года, в день выборов президента США. Помимо даты и геолокации указаны также банковские реквизиты для пожертвований в пользу греко-католического Архикафедрального собора Воскресения Христова. На видео священнослужитель на украинском языке говорит: „Трамп — это Антихрист. С ним придёт конец и гибель всего мира. Недаром недавно нашли запись в старой книге, что Трамп — последний президент США. Так помолимся же за благоразумие американского народа, чтобы они не допустили прихода дьявола к власти“.
У собора, где, предположительно, было снято видео, есть собственный канал на YouTube, где ежедневно ведут онлайн-трансляции литургий, проходящих в храме. Проводили такой эфир и 5 ноября. Он длится почти час, сама проповедь начинается с 11-й минуты и идёт чуть больше 5 мин. Однако Трампа священнослужитель не упоминает — ни в положительном ключе, ни в отрицательном. Поскольку трансляция велась с разных камер и на ней есть монтажные склейки, можно предположить, что речь об американском политике могла быть вырезана из эфира. Однако если внимательно посмотреть проповедь, можно заметить, что видеоряд в вирусном ролике взят из записи на YouTube — те же кадры можно увидеть, начиная с отметки 15:36. Однако говорит в этот момент священник совершенно иное: он рассуждает о том, что такое сердце, и отмечает, что именно в сердце рождаются мысли человека.
Представители Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ не оставили вирусный ролик без внимания. Уже 5 ноября на официальном сайте было опубликовано опровержение, в котором видео названо дипфейком.
Самая ранняя публикация видео со звукорядом о Трампе, которую удалось обнаружить „Проверено“, была сделана в Telegram-канале Nina Vatt 5 ноября 2024 года в 16:56 по московскому времени. В течение получаса точно такие же посты появились ещё в ряде пророссийских каналов. Nina Vatt не впервые выступает в качестве первоисточника дезинформации. Например, ранее „Проверено“ уже опровергало распространённые через этот ресурс сообщения, будто кандидатка в президенты США Камала Харрис комментировала предотвращённое покушение на Трампа словами, что он „не может даже умереть достойно“. Причём в тот раз также было взято реальное видео с политиком, которое снабдили другой звуковой дорожкой, созданной с помощью искусственного интеллекта.
Таким образом, видео с молебном против Трампа отредактировано с помощью ИИ — на самом деле, священник во время церковной службы в этот момент говорил совершенно о другом. Американский политик на той литургии не упоминался вовсе.
Итог: Фейк