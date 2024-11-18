Проведен опрос об объединении волостей Тойла и Йыхви: результаты противоречивые
По опубликованным в понедельник данным официального опроса общественного мнения, проведенного в Тойла и Йыхви по вопросу объединения двух волостей, в волости Йыхви большинство поддержало объединение, а население волости Тойла твердо высказалось против, передает RusERR.
В ходе опроса в Йыхви высказали свое мнение 537 человек, или 5,16% от общего числа жителей волости, имеющих право голосовать на муниципальных выборах. Из них за объединение высказались 58%, а против - 42%.
В Тойлаской волости явка была втрое выше - 526 человек, или 14,34% от общего числа избирателей. Из них за объединение с Йыхви высказались 24%, а против - 76%.
Результаты референдума не являются обязательными к исполнению для волостных собраний, принимающих решение об объединении. Это решение планируется обсудить на декабрьских заседаниях Йыхвиского и Тойлаского волостных собраний.
Если волостные собрания одобрят объединение, то волости объединятся в ходе муниципальных выборов 2025 года.
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