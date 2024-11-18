Выборы в Грузии: президент страны подает иск в Конституционный суд
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст во вторник иск в Конституционный суд в связи с массовым нарушением тайны голосования на парламентских выборах 26 октября. Об этом она сказала после встречи с лидерами оппозиции, передает „Медуза“ со ссылкой на Newsgeorgia.
„Мы все знаем, что ни один институт в стране больше не является независимым. И мы получали доказательства этого много раз, но ни один юридический спор в стране не должен оставаться без рассмотрения. Цель моего иска — полностью проверить совесть тех судей, которые встанут перед выбором — какую страну я хочу, с кем я хочу эту страну и куда эта страна должна идти. Их ответ на это будет не менее важен“, — приводит слова Зурабишвили телеканал Mtavari.
Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. ЦИК Грузии утвердил их результаты — правящая „Грузинская мечта“ получила 89 депутатских мандатов, четыре оппозиционные партии суммарно — 61 мандат („Коалиция за перемены“ — 19, „Единое национальное движение“ — 16, „Сильная Грузия“ — 14, „За Грузию“ — 12).
Оппозиция назвала результаты выборов сфальсифицированными и пообещала отказаться от депутатских мандатов. Сторонники оппозиции проводят в Тбилиси акции протеста.
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