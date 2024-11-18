Выборы в Грузии: президент страны подает иск в Конституционный суд

„Мы все знаем, что ни один институт в стране больше не является независимым. И мы получали доказательства этого много раз, но ни один юридический спор в стране не должен оставаться без рассмотрения. Цель моего иска — полностью проверить совесть тех судей, которые встанут перед выбором — какую страну я хочу, с кем я хочу эту страну и куда эта страна должна идти. Их ответ на это будет не менее важен“, — приводит слова Зурабишвили телеканал Mtavari.