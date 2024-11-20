Евгения Чирикова: россияне, не переживайте из-за американских ракет, у Украины нет задачи уничтожить Россию!

Потому, что у Украины нет задачи уничтожить Россию. Это у путинской России задача – просто уничтожить Украину, потому что она выбрала путь демократических преобразований. Вот почему ее уже третий год утюжат бомбами. В отличие от России, у Украины задача отбиться и просто жить своей жизнью.

Вот потому-то дальнобойное оружие, которое она получит, Украина будет использовать исключительно против военных целей. Это значит, что российский бомбардировщик, который стоит на российской военной базе, не взлетит и будет уничтожен той самой ракетой. И это значит, что ракетные установки, из которых отправляются сейчас ракеты по территории Украины, тоже будут уничтожены на территории России.

Это значит, что мирные города Украины не будут разрушены, дети не погибнут. Это значит, что не будет уничтожена детская больница в Киеве. И в отличие от России, Украина не собирается уничтожать детские больницы. Хотя бы потому, что у Украины западное оружие и она связана кучей обязательств перед западными партнерами. В отличие от Путина, у которого никаких красных линий просто нет.

Вы не переживайте, дорогие товарищи россияне. Эти ракеты полетят не по вашим мирным объектам, они не полетят в школы, они не полетят в больницы, как сейчас российские ракеты летят по территории Украины. Они полетят по военным целям.

И ещё один важный момент: дело в том, что если Россия, которая потеряет большое количество дорогого вооружения, вынуждена будет тратить ещё больше денег на восстановление этого вооружения, то получится ровно такая же ситуация, как была до того, как Советский Союз развалился. СССР проиграл гонку вооружений. Есть шанс и сейчас, что у Украины, благодаря западным партнерам, получится гонку вооружений выиграть.

Потому что западные экономики намного сильнее, чем путинская экономика сейчас, какой бы стабильной она нам издалека не казалась. И вот почему решение о предоставлении дальнобойного оружия Украине — это реальный шаг на пути к тому, что путинский режим падет.