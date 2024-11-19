ОТ РЕДАКЦИИ | 1000 дней войны в Украине: пока западные лидеры боялись эскалации, Путин убеждался в безнаказанности

Сегодня, 19 ноября, история отсчитывает очередную веху: разрушительная война России против Украины и украинского народа продолжается уже 1000 дней.

Несмотря на „глубокую обеспокоенность“, которую неоднократно выражало международное сообщество, российского агрессора не удалось ни остановить, ни сдержать. Это означает, что угроза для всех соседей России, а не только для Украины, остается реальной.

Кремль уже почти три года систематически уничтожает и разоряет украинскую территорию. Без помощи западных стран, включая Эстонию, Украина больше не существовала бы как независимое государство. Однако промедления и половинчатые меры со стороны западных лидеров, таких как Байден и Шольц, привели к тому, что вместо уменьшения угрозы для соседних стран со стороны России, эта угроза, наоборот, возросла.

У Европы и мира есть исторический шанс остановить дальнейшую агрессию России, замирив ее на 20-30 лет. Это позволило бы следующему поколению прожить свою жизнь в условиях мира, особенно в странах, граничащих с Россией. Однако для этого необходимо стратегически ориентироваться на победу над Россией в Украине — шаг, на который западные лидеры не решились. Этот просчет может иметь катастрофические последствия для будущих поколений и нас самих. Опасения Шольца, Байдена и других западных лидеров перед „эскалацией“ не остановили Кремль в Украине. Напротив, они только укрепили у Путина и его окружения чувство безнаказанности и придали им больше смелости.

Ситуация в Украине напоминает бой, в котором одному из боксеров связали руки за спиной, а другому позволили использовать оружие. На данный момент Запад демонстрирует свою слабость в этом стратегическом противостоянии. Однако на 1000-й день войны еще не поздно пересмотреть свою политику. Настало время поставить цель не просто остановить войну, а остановить российского агрессора, сведя к минимуму его возможность вести войну и обеспечить победу Украины.