ОТ РЕДАКЦИИ | 1000 дней войны в Украине: пока западные лидеры боялись эскалации, Путин убеждался в безнаказанности
Давление на Россию должно быть усилено до такой степени, чтобы война вызывала ужас, а не восторг у российских политиков, военных и простых граждан. Россия должна заплатить высокую цену за свою агрессию — гораздо выше, чем она платит сейчас.
Сегодня, 19 ноября, история отсчитывает очередную веху: разрушительная война России против Украины и украинского народа продолжается уже 1000 дней.
Несмотря на „глубокую обеспокоенность“, которую неоднократно выражало международное сообщество, российского агрессора не удалось ни остановить, ни сдержать. Это означает, что угроза для всех соседей России, а не только для Украины, остается реальной.
Кремль уже почти три года систематически уничтожает и разоряет украинскую территорию. Без помощи западных стран, включая Эстонию, Украина больше не существовала бы как независимое государство. Однако промедления и половинчатые меры со стороны западных лидеров, таких как Байден и Шольц, привели к тому, что вместо уменьшения угрозы для соседних стран со стороны России, эта угроза, наоборот, возросла.
У Европы и мира есть исторический шанс остановить дальнейшую агрессию России, замирив ее на 20-30 лет. Это позволило бы следующему поколению прожить свою жизнь в условиях мира, особенно в странах, граничащих с Россией. Однако для этого необходимо стратегически ориентироваться на победу над Россией в Украине — шаг, на который западные лидеры не решились. Этот просчет может иметь катастрофические последствия для будущих поколений и нас самих. Опасения Шольца, Байдена и других западных лидеров перед „эскалацией“ не остановили Кремль в Украине. Напротив, они только укрепили у Путина и его окружения чувство безнаказанности и придали им больше смелости.
Ситуация в Украине напоминает бой, в котором одному из боксеров связали руки за спиной, а другому позволили использовать оружие. На данный момент Запад демонстрирует свою слабость в этом стратегическом противостоянии. Однако на 1000-й день войны еще не поздно пересмотреть свою политику. Настало время поставить цель не просто остановить войну, а остановить российского агрессора, сведя к минимуму его возможность вести войну и обеспечить победу Украины.
Это пугает многих как в России, так и на Западе. Но другого пути нет. Иначе мир повторит ошибки 1930-х годов, что приведет к еще более разрушительной войне с еще большими жертвами, чем в нынешней войне в Украине. Зло нужно остановить!
Если кому-то кажется правильным отдавать российской армии захваченные земли, то пусть отдают свои.
Сегодня обсуждаются вопросы о перемирии и уступках Украиной своих оккупированных территорий. Но если кому-то кажется правильным отдавать российской армии захваченные земли, то пусть отдают свои. Эта война закончится только тогда, когда будут восстановлены международно признанные границы Украины, а Россия будет лишена ресурсов для продолжения агрессивной войны. Для этого необходимы эффективные экономические санкции против российской нефтегазовой отрасли, увеличение военной помощи Украине и снятие ограничений на использование переданного оружия.
Любое перемирие станет лишь передышкой для Кремля, чтобы продолжить агрессию. Мы уже видели это на примерах „Минск-1“, „Минск-2“ и других соглашений. Украина и другие соседи России нуждаются в реальных гарантиях, а не в новых „Будапештских меморандумах“, которые ничего не стоят. Давление на Россию должно быть усилено до такой степени, чтобы война вызывала ужас, а не восторг у российских политиков, военных и простых граждан. Россия должна заплатить высокую цену за свою агрессию — гораздо выше, чем она платит сейчас.
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