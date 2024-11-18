„Европейцы должны быть готовы действовать, не дожидаясь решений США“. Главы МИД стран ЕС обсуждают в Брюсселе поддержку Украины

Министры иностранных дел стран Евросоюза собрались в Брюсселе, чтобы обсудить череду событий, связанных с вторжением России в Украину, включая решение президента США Джо Байдена снять ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории РФ, размещение примерно 10 000 северокорейских солдат в Курской области и растущие подозрения о том, что Москва открыла в Китае цех по сборке беспилотников.

Встреча в понедельник проходит через несколько дней после неоднозначного телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, за которым последовала российская массированная атака на энергосистему Украины.

„Мы столкнулись с совершенно иным ландшафтом, и европейцы должны быть готовы действовать, не дожидаясь решений США, — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по поводу возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом. — Россия продолжает нападать, и мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы защитить ее“.

Боррель поприветствовал решение президента США Джо Байдена снять давнее вето и разрешить Киеву использовать поставляемые Вашингтоном ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

„Вы знаете мою позицию, — сказал Боррель журналистам в понедельник. — Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставляем, не только для того, чтобы останавливать стрелы, но и для того, чтобы бить из луков. Я продолжаю верить, что это должно быть сделано“.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая часто расходилась с канцлером Шольцем, занимая более жесткую позицию в отношении России, сказала, что разворот Байдена был „важным“, но предупредила, что его следует рассматривать не как „переосмысление“ усилий Запада, а, напротив, как „усиление того, что уже было сделано“.

„Право на самооборону означает, что не нужно ждать, пока ракета попадет в детскую больницу, школу или совершенно обычный жилой дом“, — сказала Бербок.

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