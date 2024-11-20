Чемпионка Европы по кикбоксингу из Нарвы: для подруг я „секьюрити“ и „трезвый руль“

Александра Джикаева (21), уроженка Нарвы, вошла в историю эстонского спорта, став первой спортсменкой из нашей страны, завоевавшей титул чемпионки Европы по кикбоксингу среди взрослых. В интервью RusDelfi юная чемпионка рассказала о том, как ей удается совмещать спорт с работой, раскрыла детали своего пути, который мог привести ее к успехам в другом виде спорта, и поделилась мечтой об Олимпийских играх.