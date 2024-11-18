Кремль отреагировал на решение США об ударах ATACMS по РФ

Россия весьма негативно отреагировала на сообщения о том, что США разрешили Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами, передает DW. Это решение знаменует собой новый виток напряженности и вовлеченности США в войну в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 18 ноября.

„Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт“, - сказал Песков на брифинге для прессы, отметив, что Кремль пока располагает лишь информацией из западных СМИ.

„Но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать „масло в огонь“ и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта“, - заявил представитель Кремля.

17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные Соединенными Штатами ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников (нужна подписка). Как сообщает BBC News Русская служба со ссылкой на издание, речь идет об американских баллистических ракетах системы ATACMS, дальность которых достигает 300 километров.

С самого начала поставок американского оружия Киеву Вашингтон запрещал наносить удары по российским тылам, опасаясь, что это приведет к опасной эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом. И сейчас некоторые американские чиновники сказали NYT о своих опасениях по поводу того, что применение Украиной американских ракет на территории России может побудить Путина предпринять ответные силовые действия против США и их партнеров по коалиции.

Однако другие собеседники издания заявили, что считают эти опасения преувеличенными.

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