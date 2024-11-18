Кохтла-Ярве объявляет конкурс на почетного гражданина города

Горсобрание ожидает заявки до 15 декабря письменно на адрес электронной почты: volikogu@kjlv.ee или на обычную почту по адресу: Горсобрание Кохтла-Ярве, Кескаллее 19, город Кохтла-Ярве, 30395 Ида-Вирумаа.

В заявке необходимо указать:

свое имя, адрес, электронную почту, телефон; имя кандидата на звание почетного гражданина и, по возможности, его контактные данные; описание заслуг кандидата перед городом; дату подачи заявки и свою подпись.

Просмотром заявок и внесением в горсобрание предложения о присвоении почетного звания занимается комиссия по вопросам культуры.

Почетному гражданину города вручат грамоту на торжественном мероприятии. Также победителю полагается разовая денежная премия. Имя почетного гражданина будет внесено на доску почета, расположенную в здании горуправления Кохтла-Ярве, а также имя с фото – на городской сайт.

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