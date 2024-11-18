За рубежом
18.11.2024, 18:50

Райнер Сакс о разрешении Украине использовать по России американские ракеты: это не заставит армию РФ отступить, но затруднит снабжение

 
Райнер Сакс
Райнер Сакс
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

Администрация Джо Байдена, по информации ряда источников, разрешила Украине наносить удары по России американским ракетным оружием дальнего радиуса действия. Эксперт по безопасности Райнер Сакс сказал в своем комментарии порталу Delfi, что это не окажет большого влияния.

Хотя агентство Reuters и газета New York Times сообщили, что Байден дал разрешение наносить удары по России американским оружием, Белый дом официально это не подтвердил. Сакс считает, что подтверждения и не будет, поэтому всё носит пока спекулятивный характер.

Как сказал Сакс, решение Байдена может быть обусловлено прибытием войск Северной Кореи в Курскую область. „Понятно, что Северная Корея намеревается направить в Россию еще больше войск, - сказал он. - Это прямой ответный шаг на это“.

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