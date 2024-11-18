Райнер Сакс о разрешении Украине использовать по России американские ракеты: это не заставит армию РФ отступить, но затруднит снабжение

Хотя агентство Reuters и газета New York Times сообщили, что Байден дал разрешение наносить удары по России американским оружием, Белый дом официально это не подтвердил. Сакс считает, что подтверждения и не будет, поэтому всё носит пока спекулятивный характер.

Как сказал Сакс, решение Байдена может быть обусловлено прибытием войск Северной Кореи в Курскую область. „Понятно, что Северная Корея намеревается направить в Россию еще больше войск, - сказал он. - Это прямой ответный шаг на это“.