18.11.2024, 18:50
Райнер Сакс о разрешении Украине использовать по России американские ракеты: это не заставит армию РФ отступить, но затруднит снабжение
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Администрация Джо Байдена, по информации ряда источников, разрешила Украине наносить удары по России американским ракетным оружием дальнего радиуса действия. Эксперт по безопасности Райнер Сакс сказал в своем комментарии порталу Delfi, что это не окажет большого влияния.
Хотя агентство Reuters и газета New York Times сообщили, что Байден дал разрешение наносить удары по России американским оружием, Белый дом официально это не подтвердил. Сакс считает, что подтверждения и не будет, поэтому всё носит пока спекулятивный характер.
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