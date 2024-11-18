Россия почти три года ведет войну в Украине, а российские биатлонисты жалуются на дефицит патронов

Российский биатлонист Антон Бабиков высказался о сложностях, связанных с нехваткой качественных патронов для тренировок:

„Последние тренировки прошли так, что патрон летит куда хочет, а я не работал над ориентацией в пространстве, сосредоточившись лишь на попытках отрегулировать его полет. Проблема не в патроне, а во мне. Тренер обещал привезти новый патрон 19-го числа, но он будет неотстрелянным, и я не знаю, как он себя покажет. Если подходящих патронов не найдут, я, вероятно, завершу выступления. Найдется кто-то другой, кто сможет стрелять в этих условиях. Я с этим ничего не сделаю“.

С проблемой согласился и его коллега Александр Логинов, отметив, что дефицит патронов сказывается на подготовке:

„Если раньше перед сезоном мы могли отстреливать 15–20 партий, то теперь с трудом находим 3–4 партии. Остатки старых запасов постепенно заканчиваются“.

18 ноября признал проблему с патронами и глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев: „Попросту нет качественного нового патрона. Кто-то использует остатки, старается экономить максимально. Что скрывать, раньше мы закупали их на Западе, но в связи с санкциями их теперь запрещено поставлять. У нас есть заводы — как Климовский, например. Он худо-бедно выпускал какие-то патроны. Пускай они были не того уровня, но можно было хоть как-то решить проблемы. А сейчас они и вовсе делают мизерное количество, которое не удовлетворяет потребности всего биатлона. Этот год мы еще добегаем, а вот в следующем столкнемся с колоссальной проблемой“.

Васильев подчеркнул, что решение проблемы требует вмешательства государства:

„Речь идет не о таких больших деньгах, но без их выделения нас ждет тяжелая ситуация, вплоть до полного паралича биатлона“.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты с февраля 2022 года отстранены от международных стартов из-за вторжения в Украину. Сейчас они соревнуются только между собой или в рамках национальных чемпионатов.

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