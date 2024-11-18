Бюджет спортивной столицы направлен на создание возможностей для занятий спортом в Таллинне

„В 2025 году Таллинн будет носить титул спортивной столицы Европы. Это означает не только проведение множества крупных спортивных мероприятий, но и акцент на улучшение привычек горожан быть физически активными каждый день, – отметил вице-мэр Каарель Оя. – В рамках года спортивной столицы мы создадим около десятка новых общественных спортивных объектов, увеличим поддержку спортивных занятий для детей и молодежи, а также запустим масштабный цикл тренировок для пожилых людей“, – добавил он, приводя примеры новых инициатив.

Год спортивной столицы будет отмечен основным программным проектом „Еще один круг!“, в рамках которого каждый месяц будет посвящен конкретному виду спорта с акцентом на возможности его практики. В программу включены федерации, профессиональные спортсмены, спортивные клубы и любители. В январе внимание будет уделено зимним видам спорта: на территории Певческого поля будут созданы парк для зимних активностей и новая лыжная трасса с искусственным снегом.

Главным событием года станут 57-е Международные детские игры, которые пройдут в августе. В Таллинн приедет около 1000 участников из 70 городов мира, школьники в возрасте 12–15 лет будут соревноваться в семи видах спорта. В рамках Детских игр на площади Вабадузе установят площадки для пляжного волейбола и баскетбола 3x3, которые после окончания мероприятий временно будут доступны для всех желающих.

В дополнение к традиционным крупным мероприятиям в столице состоится множество чемпионатов, включая ЧМ в классах крейсерских яхт, водно-моторных видов спорта и группу B первого дивизиона по хоккею. Также планируются чемпионаты Европы по фигурному катанию, гимнастике и бильярду, а также этап Кубка мира по лыжным гонкам. На реализацию программы Спортивной столицы в бюджете предусмотрено 4 миллиона евро, а также 1,6 миллиона евро в виде субсидий организаторам крупных международных событий.