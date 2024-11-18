Другие виды
18.11.2024, 14:49

Бюджет спортивной столицы направлен на создание возможностей для занятий спортом в Таллинне

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Приоритетом бюджета Таллинна на 2025 год в сфере спорта и физической активности станет продвижение динамичного образа жизни среди жителей города и развитие спортивной инфраструктуры. На текущие расходы и инвестиции в этой сфере запланировано 36,4 миллиона евро.

„В 2025 году Таллинн будет носить титул спортивной столицы Европы. Это означает не только проведение множества крупных спортивных мероприятий, но и акцент на улучшение привычек горожан быть физически активными каждый день, – отметил вице-мэр Каарель Оя. – В рамках года спортивной столицы мы создадим около десятка новых общественных спортивных объектов, увеличим поддержку спортивных занятий для детей и молодежи, а также запустим масштабный цикл тренировок для пожилых людей“, – добавил он, приводя примеры новых инициатив.

Год спортивной столицы будет отмечен основным программным проектом „Еще один круг!“, в рамках которого каждый месяц будет посвящен конкретному виду спорта с акцентом на возможности его практики. В программу включены федерации, профессиональные спортсмены, спортивные клубы и любители. В январе внимание будет уделено зимним видам спорта: на территории Певческого поля будут созданы парк для зимних активностей и новая лыжная трасса с искусственным снегом.

Главным событием года станут 57-е Международные детские игры, которые пройдут в августе. В Таллинн приедет около 1000 участников из 70 городов мира, школьники в возрасте 12–15 лет будут соревноваться в семи видах спорта. В рамках Детских игр на площади Вабадузе установят площадки для пляжного волейбола и баскетбола 3x3, которые после окончания мероприятий временно будут доступны для всех желающих.

В дополнение к традиционным крупным мероприятиям в столице состоится множество чемпионатов, включая ЧМ в классах крейсерских яхт, водно-моторных видов спорта и группу B первого дивизиона по хоккею. Также планируются чемпионаты Европы по фигурному катанию, гимнастике и бильярду, а также этап Кубка мира по лыжным гонкам. На реализацию программы Спортивной столицы в бюджете предусмотрено 4 миллиона евро, а также 1,6 миллиона евро в виде субсидий организаторам крупных международных событий.

В преддверии нового года были пересмотрены меры поддержки городской сферы спорта и обновлены их условия. „Особое внимание мы уделяем поддержке спортивной активности среди молодежи. Так называемая подушевая субсидия увеличится с 6,9 миллиона евро до 8,6 миллиона, а ее получателями станут также дети 5-6 лет, – подчеркнул Оя. – Цель города – сделать тренировки доступными для всех детей, поэтому мы увеличиваем поддержку спортивных клубов, что, в свою очередь, снизит финансовую нагрузку на родителей“. Для этого, по его словам, потребуется пересмотреть порядок поддержки спортивной деятельности в сотрудничестве с представителями клубов, и дополнительные субсидии начнут действовать во второй половине года.

По словам вице-мэра, помимо организованных спортивных занятий для молодежи, Таллинн уделяет системное внимание продвижению физической активности среди пожилых людей. „Уже в начале года мы запустим десятки тренировочных групп по плаванию, силовым тренировкам, легкой атлетике и командным видам спорта под руководством профессиональных тренеров. Еженедельно в этих занятиях будут участвовать около 2500 таллиннских пенсионеров“, – сказал Оя.

С начала года будет реорганизовано управление таллиннскими спортивными учреждениями. Семь городских спортивных центров, включающие 21 спортивный зал, бассейны и стадионы, объединят под единое руководство. Новая организация будет называться Таллиннский спортивный центр. Цель этой реформы – стандартизировать и модернизировать услуги, предоставляемые спортивными учреждениями, чтобы они лучше соответствовали ожиданиям жителей города, а управление спортивной инфраструктурой стало более экономически эффективным.

Ключевыми инвестициями в сфере спорта являются стадион „Кадриорг“ и Ласнамяэский бассейн. В следующем году начнется давно ожидаемая реконструкция стадиона „Кадриорг“, который в 2026 году отметит свое 100-летие. Общая стоимость проекта превысит 20 миллионов евро. Параллельно город снова начнет проектирование полноразмерного бассейна на улице Варраку, а также подготовку к расширению спортивного центра Сыле. Совместно с Эстонским футбольным союзом начнется проектирование и строительство круглогодичного стационарного футбольного манежа по адресу Пунане, 69. Помимо этого, планируется создание стадиона Раннавярава возле бастиона Скооне, чтобы улучшить условия для занятий спортом для школ, расположенных в центре города.

На текущие расходы в области спорта и физической активности выделено 28,2 миллиона евро, на инвестиции – 8,2 миллиона евро.

Таллиннская городская управа представила городскому собранию проект бюджета на 2025 год, общий объем которого составляет 1,29 миллиарда евро. На текущие расходы запланировано 1,03 миллиарда евро, на инвестиции 250 миллионов евро, а общий объем доходов составит 1,1 миллиарда евро.

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