Бюджет спортивной столицы направлен на создание возможностей для занятий спортом в Таллинне
Приоритетом бюджета Таллинна на 2025 год в сфере спорта и физической активности станет продвижение динамичного образа жизни среди жителей города и развитие спортивной инфраструктуры. На текущие расходы и инвестиции в этой сфере запланировано 36,4 миллиона евро.
„В 2025 году Таллинн будет носить титул спортивной столицы Европы. Это означает не только проведение множества крупных спортивных мероприятий, но и акцент на улучшение привычек горожан быть физически активными каждый день, – отметил вице-мэр Каарель Оя. – В рамках года спортивной столицы мы создадим около десятка новых общественных спортивных объектов, увеличим поддержку спортивных занятий для детей и молодежи, а также запустим масштабный цикл тренировок для пожилых людей“, – добавил он, приводя примеры новых инициатив.
Год спортивной столицы будет отмечен основным программным проектом „Еще один круг!“, в рамках которого каждый месяц будет посвящен конкретному виду спорта с акцентом на возможности его практики. В программу включены федерации, профессиональные спортсмены, спортивные клубы и любители. В январе внимание будет уделено зимним видам спорта: на территории Певческого поля будут созданы парк для зимних активностей и новая лыжная трасса с искусственным снегом.
Главным событием года станут 57-е Международные детские игры, которые пройдут в августе. В Таллинн приедет около 1000 участников из 70 городов мира, школьники в возрасте 12–15 лет будут соревноваться в семи видах спорта. В рамках Детских игр на площади Вабадузе установят площадки для пляжного волейбола и баскетбола 3x3, которые после окончания мероприятий временно будут доступны для всех желающих.
В дополнение к традиционным крупным мероприятиям в столице состоится множество чемпионатов, включая ЧМ в классах крейсерских яхт, водно-моторных видов спорта и группу B первого дивизиона по хоккею. Также планируются чемпионаты Европы по фигурному катанию, гимнастике и бильярду, а также этап Кубка мира по лыжным гонкам. На реализацию программы Спортивной столицы в бюджете предусмотрено 4 миллиона евро, а также 1,6 миллиона евро в виде субсидий организаторам крупных международных событий.
В преддверии нового года были пересмотрены меры поддержки городской сферы спорта и обновлены их условия. „Особое внимание мы уделяем поддержке спортивной активности среди молодежи. Так называемая подушевая субсидия увеличится с 6,9 миллиона евро до 8,6 миллиона, а ее получателями станут также дети 5-6 лет, – подчеркнул Оя. – Цель города – сделать тренировки доступными для всех детей, поэтому мы увеличиваем поддержку спортивных клубов, что, в свою очередь, снизит финансовую нагрузку на родителей“. Для этого, по его словам, потребуется пересмотреть порядок поддержки спортивной деятельности в сотрудничестве с представителями клубов, и дополнительные субсидии начнут действовать во второй половине года.
По словам вице-мэра, помимо организованных спортивных занятий для молодежи, Таллинн уделяет системное внимание продвижению физической активности среди пожилых людей. „Уже в начале года мы запустим десятки тренировочных групп по плаванию, силовым тренировкам, легкой атлетике и командным видам спорта под руководством профессиональных тренеров. Еженедельно в этих занятиях будут участвовать около 2500 таллиннских пенсионеров“, – сказал Оя.
С начала года будет реорганизовано управление таллиннскими спортивными учреждениями. Семь городских спортивных центров, включающие 21 спортивный зал, бассейны и стадионы, объединят под единое руководство. Новая организация будет называться Таллиннский спортивный центр. Цель этой реформы – стандартизировать и модернизировать услуги, предоставляемые спортивными учреждениями, чтобы они лучше соответствовали ожиданиям жителей города, а управление спортивной инфраструктурой стало более экономически эффективным.
Ключевыми инвестициями в сфере спорта являются стадион „Кадриорг“ и Ласнамяэский бассейн. В следующем году начнется давно ожидаемая реконструкция стадиона „Кадриорг“, который в 2026 году отметит свое 100-летие. Общая стоимость проекта превысит 20 миллионов евро. Параллельно город снова начнет проектирование полноразмерного бассейна на улице Варраку, а также подготовку к расширению спортивного центра Сыле. Совместно с Эстонским футбольным союзом начнется проектирование и строительство круглогодичного стационарного футбольного манежа по адресу Пунане, 69. Помимо этого, планируется создание стадиона Раннавярава возле бастиона Скооне, чтобы улучшить условия для занятий спортом для школ, расположенных в центре города.
На текущие расходы в области спорта и физической активности выделено 28,2 миллиона евро, на инвестиции – 8,2 миллиона евро.
Таллиннская городская управа представила городскому собранию проект бюджета на 2025 год, общий объем которого составляет 1,29 миллиарда евро. На текущие расходы запланировано 1,03 миллиарда евро, на инвестиции – 250 миллионов евро, а общий объем доходов составит 1,1 миллиарда евро.
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