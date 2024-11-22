Delfi в этом году отмечает свое 25-летие!
Delfi в этом году отмечает свое 25-летие!
ФОТО: Delfi Meedia
Блог редакции RusDelfi
22.11.2024, 00:00

DELFI – 25 лет! | В честь дня рождения Delfi читайте все наши статьи бесплатно!

 

Delfi отмечает свой 25-й день рождения! В честь праздника мы решили сделать вам подарок — и поэтому на целый день открываем доступ абсолютно ко ВСЕМ нашим статьям!

Бесплатный доступ ко всем материалам можно оформить только сегодня, 22 ноября. Чтобы читать бесплатно все наши статьи, нужен аккаунт Delfi. Если он у вас уже есть, просто войдите в него. Если нет — зарегистрируйтесь.

После авторизации на сайте вы сможете бесплатно в течение 24 часов читать абсолютно все наши статьи — как новые, так и старые, а также смотреть видео, слушать подкасты и следить за прямыми спортивными трансляциями.

Чтобы получить бесплатный доступ на 24 часа, просто нажмите на кнопку „Читать бесплатно“ ниже и следуйте дальнейшим инструкциям.

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