Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Есть погибшие и раненые

В результате обстрела есть погибшие и раненые, передает „Медуза“. Местные СМИ публикуют кадры, на которых видны тела погибших на улице.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в ходе российского удара по Одессе погибли как минимум восемь человек. По его словам, одна из ракет не разорвалась, она попала в здание учебного заведения.

„В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений“, — так прокомментировал удар по Одессе глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Вскоре Олег Кипер сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара погибли восемь человек, еще 18 пострадали, в том числе ребенок. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

„Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Поврежден многоквартирный дом, университет, административное здание. По состоянию на данный момент известно о 8 погибших людях. <…> Это не случайные удары — показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы „воздержании“ от ударов. Россия показывает, что ее действительно интересует: только война“, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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