Жители Эстонии стали ходить больными на работу в два раза чаще. Почему это происходит?(7)
Исследование, проведенное страховой компанией Seesam, показывает, что в сравнении с периодом пандемии доля людей, которые ходят на работу больными, удвоилась. Если в исследовании 2021 года лишь четверть опрошенных подтвердила, что не остается дома с симптомами заболевания, то теперь в этом признались 50%.
По словам продукт-менеджера по медицинскому страхованию Seesam Марит Рааг, за этой переменой стоит в том числе и изменение действовавшего при пандемии порядка выплаты компенсаций по болезни прошлым летом. До прошлого лета работодателю следовало выплачивать работникам компенсацию по болезни со второго дня. С июля же 2023 года работник стал получать компенсацию с четвертого дня, а доход за первые три дня болезни теряет.
„В 2021 году самой распространенной причиной пойти на работу больным было нежелание подводить коллег. В этом же году целых 63% людей сказали, что ходят на работу больными, поскольку в противном случае лишились бы слишком большой части дохода“, — объяснила Рааг.
Особенно велика доля таких людей среди респондентов в возрасте 35-44 лет. „В этой возрастной группе снижение дохода обходится слишком дорого — как правило, у них есть дети, банковские кредиты и много других обязательств, которые предполагают стабильный доход. Целых 69% представителей этой возрастной группы признались, что ходят на работу больными“, — рассказала представитель Seesam.
Особенно часто страх перед потерей дохода побуждает работать больными мужчин. 70% работающих больными мужчин подтвердили, что в противном случае лишились бы значительной части дохода. Среди женщин этот показатель составил 57%.
По словам Марит Рааг, за приходом на работу больным стоит далеко не безразличие к своим коллегам или клиентам — скорее наоборот. Почти половина опрошенных поступает так скорее от беспокойства, что их отсутствие повысит нагрузку на коллег. Одна пятая от всех респондентов, которые признались в работе больными, указала в качестве причины нежелание подвести клиентов.
„Исследование показывает, что у работодателей есть причина переживать за благополучие своих работников. Приход на работу больным ставит под угрозу остальной коллектив и клиентов, а также снижает эффективность работы людей, продлевает период выздоровления и может закончиться усугублением симптомов. Чем строже на предприятии правила насчет дней больничного, тем с большей вероятностью работники испытывают необходимость приходить на работу, несмотря на риски“, — констатировала Рааг.
По словам представителя Seesam, в свете результатов исследования с 500 участниками стоит выразить признание работодателям, которые, несмотря на изменение порядка выплаты компенсаций по болезни, финансово поддерживают заболевших работников, предоставляют оплачиваемые отгулы для укрепления здоровья и стоят за их здоровье иным образом.
То, что медицинское страхование для работников — очень желанная привилегия, подтвердило и исследование Seesam. „Каждый третий участник нашего исследования сказал, что был бы гораздо мотивированнее на работе, если бы работодатель проявил заботу, предложив медицинское страхование. Выплата работодателем компенсаций за дни больничного стала бы уже намного более активным шагом вперед и четко дала бы понять, что именно повышает лояльность и удовлетворенность работника“, — констатировала Марит Рааг.
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