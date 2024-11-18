Жители Эстонии стали ходить больными на работу в два раза чаще. Почему это происходит?

По словам продукт-менеджера по медицинскому страхованию Seesam Марит Рааг, за этой переменой стоит в том числе и изменение действовавшего при пандемии порядка выплаты компенсаций по болезни прошлым летом. До прошлого лета работодателю следовало выплачивать работникам компенсацию по болезни со второго дня. С июля же 2023 года работник стал получать компенсацию с четвертого дня, а доход за первые три дня болезни теряет.

„В 2021 году самой распространенной причиной пойти на работу больным было нежелание подводить коллег. В этом же году целых 63% людей сказали, что ходят на работу больными, поскольку в противном случае лишились бы слишком большой части дохода“, — объяснила Рааг.

Особенно велика доля таких людей среди респондентов в возрасте 35-44 лет. „В этой возрастной группе снижение дохода обходится слишком дорого — как правило, у них есть дети, банковские кредиты и много других обязательств, которые предполагают стабильный доход. Целых 69% представителей этой возрастной группы признались, что ходят на работу больными“, — рассказала представитель Seesam.

Особенно часто страх перед потерей дохода побуждает работать больными мужчин. 70% работающих больными мужчин подтвердили, что в противном случае лишились бы значительной части дохода. Среди женщин этот показатель составил 57%.

По словам Марит Рааг, за приходом на работу больным стоит далеко не безразличие к своим коллегам или клиентам — скорее наоборот. Почти половина опрошенных поступает так скорее от беспокойства, что их отсутствие повысит нагрузку на коллег. Одна пятая от всех респондентов, которые признались в работе больными, указала в качестве причины нежелание подвести клиентов.