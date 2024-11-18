На границе в Нарве в понедельник 18 ноября почти нет очереди

В 10 часов, когда корреспондент побывала на месте формирования очереди, перед дверями погранпункта было не более 10 человек. И ни одного человека с ранних автобусных рейсов.

– Да я просто в шоке. Приятном, конечно. В последний год нарвская граница в смысле скорости ее прохождения — это сплошная лотерея, — отвечает на вопрос Игорь, представившийся как турист. По его словам, они с супругой подошли к погранпункту минут 10 назад. А сейчас у них есть хорошие шансы попасть в очередную партию, которую пограничники впустят в здание.

О том, что пара на такое не рассчитывала, говорит и тот факт, что в Нарве они ночевали, заранее заказав отель. Кстати, нарвским сервисом остались довольны. Однако не сильно шустро работали в эти часы пограничники — с тех пор, как зашла предыдущая партия, остальным пришлось постоять прилично.

– Возможно, дежурят один-два таможенника, – предположила Анна, которая уже сталкивалась с подобной ситуацией.

На выходе из погранпункта тоже обстановка более, чем благополучная — об этом рассказал только что вышедший в Нарву Артур. „Я прошел границу за полчаса“, — признался он.

На автобусной остановке, откуда с границы отправляются автобусы в сторону Таллинна, сегодня вообще безлюдно и только один автобус — Ecoline. Однако водитель объясняет нам, что ждет пассажиров с российской стороны, 16 человек. Вот так вот неплохо складывается сегодняшний день. И при этом погода вполне сносная.

Очереди на пограничном переходе Нарва-1 стали возникать в первой половине 2024 года. С 1 февраля 2024 года Россия приостановила автомобильное движение с Эстонией через КПП „Ивангород“. В апреле 2024 года о бессрочном закрытии границы с Россией объявила Финляндия, что увеличило нагрузку на нарвский пограничный пункт. С 8 августа 2024 года Налогово-таможенный департамент ( НТД ) увеличил объемы проверок людей и товаров, пересекающих границу с Россией через пограничные пункты Нарва , Лухамаа и Койдула, а впоследствии перешел к обязательным тотальным проверкам.