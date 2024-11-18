К сожалению, сложно иначе оценить поведение Катри Райк, стремящейся стать мэром Нарвы, и канцлера Германии Олафа Шольца на этой неделе: первая готова прийти к власти за счет голосов Михаила Стальнухина , который настроен против Украины, а второй в телефонном разговоре протянул руку дружбы Владимиру Путину, чтобы его урезонить.

Действительно, на любое действие можно смотреть под разными углами и с разной степенью эмоциональности, но жестокая война в Украине научила нас, что полутона, эмпатия и подход к миру с шорами на глазах лишь способствуют легитимации России, Путина и развязанной им войны. Я понимаю, что политическая власть сладка, а её потеря эмоционально приравнивается к концу света, но мы живём в эпоху, где ценности имеют всё большее значение. Мы требуем и ожидаем, что только что избранный 47-м президентом США Дональд Трамп будет руководствоваться ценностями, чувством права и справедливости, но в то же время в Нарве и Берлине протягиваем руку дружбы величайшему убийце нашего времени.