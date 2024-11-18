18.11.2024, 14:10
Главный редактор Delfi: Катри Райк и Олаф Шольц — оправдывают российский режим, Путина и войну(2)
„Райк и социал-демократы предают Эстонию“
ФОТО: | Delfi Meedia
Стальнухин получил голоса именно благодаря войне, благодаря тому, что поддерживает её. И теперь социал-демократы награждают его постом председателя городского совета.
К сожалению, сложно иначе оценить поведение Катри Райк, стремящейся стать мэром Нарвы, и канцлера Германии Олафа Шольца на этой неделе: первая готова прийти к власти за счет голосов Михаила Стальнухина, который настроен против Украины, а второй в телефонном разговоре протянул руку дружбы Владимиру Путину, чтобы его урезонить.
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