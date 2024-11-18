В Нарве растут расходы на общежития. Возможно, поднимут арендную плату

Сейчас в Нарве есть шесть городских общежитий, находящихся по адресам: A. Puškini tn 26, Energia tn 4, Energia tn 6, Kreenholmi tn 32, Kreenholmi tn 40 и Rakvere tn 91. Расположенные в них жилые помещения используются на основании договоров найма как муниципального, так и социального жилья.

Предыдущим постановлением Нарвского городского собрания был установлен предел арендной платы в размере 1,28 евро в месяц за квадратный метр общей площади жилого помещения общежитий.

По информации директора департамента городского хозяйства горуправы Нарвы Натальи Шибаловой, арендная ставка состоит из различных расходов, таких как аварийное обслуживание, ремонт инженерных сетей и оборудования, общее электричество, расходы на управление, затраты на рабочую силу, уборку, вывоз мусора, фонд ремонта, обслуживание систем вентиляции, административные расходы, содержание газового оборудования и прочих.

В подписанной Шибаловой пояснительной записке сообщается, что стоимость услуг компаний, обслуживающих общежития Нарвы, за последние два года значительно выросла. „Вполне вероятно, что стоимость услуг, связанных с содержанием и управлением жилых домов, в ближайшее время будет увеличена, в том числе в связи с ростом налогов, – пишет Шибалова. — Что, в свою очередь, может создать ситуацию, когда арендная плата, получаемая от арендаторов, не позволит покрыть текущие расходы по управлению и содержанию общежитий. Поэтому повышение предельной ставки арендной платы необходимо и оправдано“.

В проекте решения предлагается установить максимальную предельную ставку аренды в 2,00 евро за квадратный метр общей площади жилого помещения общежития в месяц.

При этом в сопроводительном пояснении отмечается, что принятие данного постановления не означает сразу же введения новой максимальной суммы аренды. „В дальнейшем новый размер арендной платы за жилье в муниципальных общежитиях будет определяться, исходя из фактических затрат на содержание и обслуживание“, – сказано в пояснении.