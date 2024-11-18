ДЕВУШКА ДНЯ | Футболистка Алиша Леманн: за её игрой стоит следить

Алиша Леманн — одна из самых ярких фигур в женском футболе, за её Instagram следят почти 17 миллионов человек. Она играет за женскую команду „Ювентуса“ и сборную Швейцарии, а также является одним из главных рекламных лиц женского футбола на мировой арене!

Однако её успехи не ограничиваются только полем. В текущем сезоне Алиша провела 16 матчей, забила 2 гола и отдала 1 ассист, играя на позиции нападающего. Несмотря на свою популярность, она не всегда входит в стартовый состав.

Похожие трудности переживает её муж, Дуглас Луис, также игрок „Ювентуса“. Он сыграл только в 9 матчах этого сезона и тоже не является основным игроком.

Алиша Леманн открыто заявляет о своей бисексуальности. Ранее она состояла в отношениях с Рамоной Бахманн, игроком швейцарской национальной сборной. В настоящее время Леманн встречается с полузащитником бразильского происхождения Дугласом Луисом, который также выступает за „Ювентус“.

СМИ сообщали, что переход Леманн в ЖФК „Ювентус“ является частью сделки по трансферу бразильского футболиста в туринский клуб, который перешел в туринский клуб из „Астон Виллы“.

В сентябре Алиша Леманн высказалась о проблеме зарплат в женском футболе.

„После тренировок я часто говорю Дугласу (Луису), что это несправедливо. Мы делаем одну и ту же работу, но он зарабатывает в 100 раз больше меня. Равная оплата труда — это то, что меня беспокоит, потому что я женщина“, — заявила Леманн в интервью RMC Sport.

Она подчеркнула, что вместе с товарищами по команде стремится развивать итальянский женский футбол и поддерживать женщин в спорте, но признаёт, что перемены требуют времени. „Я всегда думаю, что это процесс. Нам нужно время“, — добавила футболистка.

В конце октября дом футбольной пары подвергся ограблению в их отсутствие.