ДЕВУШКА ДНЯ | Футболистка Алиша Леманн: за её игрой стоит следить
Нападающая туринского „Ювентуса“ и сборной Швейцарии Алиша Леманн, без сомнения, является одной из самых известных футболисток в мире.
Алиша Леманн — одна из самых ярких фигур в женском футболе, за её Instagram следят почти 17 миллионов человек. Она играет за женскую команду „Ювентуса“ и сборную Швейцарии, а также является одним из главных рекламных лиц женского футбола на мировой арене!
Однако её успехи не ограничиваются только полем. В текущем сезоне Алиша провела 16 матчей, забила 2 гола и отдала 1 ассист, играя на позиции нападающего. Несмотря на свою популярность, она не всегда входит в стартовый состав.
Похожие трудности переживает её муж, Дуглас Луис, также игрок „Ювентуса“. Он сыграл только в 9 матчах этого сезона и тоже не является основным игроком.
Алиша Леманн открыто заявляет о своей бисексуальности. Ранее она состояла в отношениях с Рамоной Бахманн, игроком швейцарской национальной сборной. В настоящее время Леманн встречается с полузащитником бразильского происхождения Дугласом Луисом, который также выступает за „Ювентус“.
СМИ сообщали, что переход Леманн в ЖФК „Ювентус“ является частью сделки по трансферу бразильского футболиста в туринский клуб, который перешел в туринский клуб из „Астон Виллы“.
В сентябре Алиша Леманн высказалась о проблеме зарплат в женском футболе.
„После тренировок я часто говорю Дугласу (Луису), что это несправедливо. Мы делаем одну и ту же работу, но он зарабатывает в 100 раз больше меня. Равная оплата труда — это то, что меня беспокоит, потому что я женщина“, — заявила Леманн в интервью RMC Sport.
Она подчеркнула, что вместе с товарищами по команде стремится развивать итальянский женский футбол и поддерживать женщин в спорте, но признаёт, что перемены требуют времени. „Я всегда думаю, что это процесс. Нам нужно время“, — добавила футболистка.
В конце октября дом футбольной пары подвергся ограблению в их отсутствие.
Согласно итальянским СМИ, у Луиса были украдены 11 часов общей стоимостью около 500 тысяч евро, а у Леманн похищены бриллиантовые украшения. Сигнализация в доме сработала в ночное время, после чего на место происшествия прибыла полиция. Ведётся расследование.