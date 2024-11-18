Эрдоган подготовил план замораживания войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал план замораживания войны в Украине по нынешней линии фронта, который он намеревается представить в понедельник, 18 ноября, на саммите стран „большой двадцатки“ (G20) в Рио-де-Жанейро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, план Эрдогана предусматривает согласие Киева „в качестве уступки Путину“ отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет, передает DW.

В качестве компенсации президент Турции предлагает обеспечить Украину военной техникой. Он также предлагает создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить там международные войска „в качестве дополнительной гарантии“.

Турецкие чиновники в разговоре с Bloomberg выразили мнение, что Украине будет трудно принять такое предложение, но, по их мнению, „это наиболее реалистичный подход“. Как отмечает Bloomberg, турецкие чиновники „хотели бы отложить дискуссии о судьбе оккупированных территорий в долгий ящик и сосредоточиться на том, чтобы обеспечить стабильное прекращение огня“.

Эрдоган надеется, что сможет убедить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку, по словам источников Bloomberg, турецкий лидер „получил разведданные, свидетельствующие о том, что Украина может потерять еще много территорий в ближайшие месяцы, если боевые действия не будут остановлены“.

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Россия и Турция входят в G20, а Украина - нет. Зеленский не будет участвовать в саммите, поскольку, как пишет Bloomberg, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва „проигнорировал все более отчаянные просьбы Зеленского о приглашении“.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не поедет на саммит, чтобы не „сорвать“ работу встречи из-за того, что в отношении него действует международный ордер на арест. Бразилия и Россия состоят в БРИКС.

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